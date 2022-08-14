經常聽人講，鍾意食肉嘅人，性慾都會勁過人，所以想增強陽剛之氣嘅男士，真係有必要接觸多啲肉類（Meat）先得！

Meatball 妓院術語

相信大家都食過肉丸吧！但原來肉丸嘅英文「Meatball」唔係想像中咁簡單，而係美國妓院用嚟稱呼嫖客嘅術語，係咪估佢唔到呢！另外，有句英文俚語叫「Meatball Sex」，但大家咪理解錯誤，以為同嫖客有關，查實佢嘅意思係指同正值生理期嘅女性發生性行為，即俗稱「衝紅燈」咁解。

Nice to Meat You 最啱新手

情到濃時，愛侶有進一步嘅肉體接觸都好平常，但對新手嚟講，喺肉皂相見嘅一刻，點樣可以互相調情而又唔覺得尷尬？性學家就話「Nice to Meat You」呢個體位最適合不過，玩法係男女雙方面對面盤腿坐下，先握吓手、傾吓偈，令大家冇咁尷尬，與此同時，女方慢慢摸吓男方嘅兵器，男方則挑逗吓對方嘅敏感部位，當雙方都被挑起情慾後，就可以進一步行動。

《Super Size Meat #2》 群星天碟

巨乳女火拚巨根男，可以話係最多人鍾意嘅四仔戲碼，否則坊間又點會有咁多呢類題材嘅四仔呢？呢套由Wicked Pictures喺2008年推出嘅《Super Size Meat #2》，就被唔少四仔迷視為經典，一來片長超過4小時，二來有超過30位脫星參演，當中就有多次獲得年度脫星，並且位列AVN、XBIZ同NightMoves名人堂嘅天后級熟女Julia Ann。

同場加映：肉感巨乳女優美園和花

講開肉，日本AV界有所謂「肉感女優」，意思係讚佢哋身材夠晒豐滿。2018年12月以SOD企劃「青春時代」專屬出道嘅美園和花，都算係肉感女優嘅表表者，淨係聽到39G-24-36呢個三圍數字，經已想像到佢嘅體態有幾咁肉感，再睇埋今個月由Aurora Project Annex推出嘅《超肉感彈彈H Cup妹》，就會更加領略到佢嘅魅力。值得一提，阿妹憑住2020年推出嘅作品《242發吞白漿》，成為AV史上吞下最多次數白濁嘅女優，非常厲害！