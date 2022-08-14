Cheronna疫境3年冇收入　扮硬淨死頂學解夢釋懷

歌手吳嘉禧（Cheronna）受疫情影響，苦等了1年才推出新歌《而這麼多年以後》，對沒完沒了的疫情，她無奈說：「夠喇，耐性都磨蝕晒，究竟仲要幾耐呢？過去2、3年唔單只冇收入，我覺得就嚟冇生存意義，生產力低到搞唔掂。」雖然意志被磨滅，但她在這段期間仍堅持上堂增值，除了唱歌演戲，還去學解夢療傷，她坦承積存了很多情緒垃圾：「呢啲問題已經好耐，但我一直冇好好去處理。」

她覺得每個人都有原生的家庭問題，而她的新歌跟傷害有好大關係，主要是講離別，她說：「面對分離我係最渣，會慣性去逃避，明知係唔開心，但我會扮收埋唔理。好似我好掛住我啲離世嘅貓貓，但我選擇唔去喊，因為喊係代表懦弱，我唔去面對，唔識得處理嗰種傷痛，雖然我覺得唔喊係最好嘅，但其實呢樣嘢對我身體負荷唔到。」

始終一日會冧

熟悉她的朋友都覺得她好強，這亦是她的缺點，因為她要讓大家知道她喜歡逞強，不愛流露懦弱一面，她說：「離別係我一輩子都難學會嘅人生課題，我覺得學習放下係最難嘅，自從學咗解夢，或者同心靈導師、朋友溝通後，我發覺我唔可以再咁樣落去，因為我始終一日會冧囉！」

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