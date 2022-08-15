【是日通勝】

農曆七月十八

壬寅年 戊申月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、移徙

忌：結網、安葬、裁衣

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：14、28、29、39

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

金牛座：財運上升，收支平衡，宜趁機做好理財計劃。

雙子座：凡事都從正面角度思考，生活將可漸入佳境。

巨蟹座：包容不等於縱容，勿讓另一半對你得寸進尺。

獅子座：健康存隱憂，切忌胡亂進補，以免弄巧成拙。

處女座：做人要懂得感恩，過橋抽板會令你四面樹敵。

天秤座：不在其位，不謀其政，不要把所有事攬上身。

天蠍座：運氣好到不得了，但也要付出努力才可成功。

人馬座：迎來倒霉的一天，處理錢銀問題有點糊塗。

山羊座：愛情運最差，單身者要帶眼識人，提防騙子。

水瓶座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

雙魚座：留意身體發出的警號，感到不適要盡快求醫。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）馬 易分心

鼠：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

牛：精力充沛信心強，有力挑戰高難度任務。

虎：運勢好轉，約會心儀對象，關係可拉近。

兔：疑神疑鬼，容易為了一件小事大吵大鬧。

龍：富有創造力，可望從職場中脫穎而出。

蛇：桃花運上升，單身者易遇到不錯的對象。

馬：是日沖煞，情緒不穩，謀事難集中精神。

羊：好勝心強，咄咄逼人，易讓別人吃不消。

猴：人氣高企，做事快靚正，具備贏家條件。

雞：投資運欠佳，謀事忌衝動，防因小失大。

狗：財運不錯，對金錢較敏銳，投資易獲利。

豬：工作順利，處理大小問題均游刃有餘。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

長城萬里今猶在，不見當年秦始皇

萬里長城至今依然存在，卻已不見當時叱吒風雲的一代霸主秦始皇。

玄學上經常講：「十年河東，十年河西。」跟《易經》提及「物極必反」的智慧有着異曲同工的相似。從八字計算，人不可能一世好運或不好運，也告誡世人萬事留一線，見好便收，風雨過後便出太陽。風水也是，人有人運，地有地運，國有國運。人有必要適時研習中華先賢留下來的智慧，及時應用在日常生活上，因人會自以為是，傲慢自大，到頭來甚麼都不是。試想中華民族四大發明，連現今粥粉麫飯等美食文化在全球也有日不落的傳承。

之前提到，房子住了一段時間，需要花錢裝修及更換家具，當然古董是可以保留的。遇上家中或家人有些不好變化，如能找玄學老師詢問就最好，否則三十六計走為上計。在選擇房子時，先要了解這房子或這小區的過去，再計算自己命格是否跟這地區做到宅命相配。我們對玄學知識不斷反思，舉一反三，雖然經常聽人講玄學非精密科學，但我覺得當中伏藏着不可思議的大數據。

人的身體發生問題，首要接受診斷，不是在未知實況下去找藥吃。同樣道理，客人要找好風水住宅，最好先了解自身命格，合適後再把全部同住或一齊共事人員拿來研究，再去布局。