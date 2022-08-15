TFBOYS兄弟齊遇阻滯︱王俊凱新片告急　易烊千璽神隱照撐

內地頂流男星易烊千璽自捲入國家話劇院「走後門」事件後慘成箭靶，神隱逾月未有公開露面，連昨晚舉行的電影盛典一樣冇影，只由電影工作人員獨力撐場。而其男團TFBOYS隊友王俊凱則獲邀型爆現身，但其夥拍金馬影后馬思純的新片票房不似預期，開畫成績麻麻，兩男「星運」同告受阻，果然難兄難弟。

內地年度盛典《微博電影之夜》昨日（14日）於北京舉行，雲集內地港台頂流紅星包括周冬雨、劉亦菲、容祖兒、謝霆鋒、王一博、歐陽娜娜、李冰冰、朱一龍等。全晚頒發逾20個獎項，不過焦點依然落在主演電影《奇迹．笨小孩》的易烊千璽身上。去年獲「年度最受歡迎演員」獎的他，雖然有傳獲邀請現身盛會，但他最後選擇避席，令《奇》片工作人員在沒有主角的陪同下走紅地氈，感覺突兀。

有指易烊千璽拒現身，跟上月鬧出「考公職」風波有關，雖然劇院官方聲明澄清不存相關情況，而他亦澄清沒有走任何「捷徑」，並決定放棄入職及向受到情感傷害者道歉，但仍然不被「諒解」，事件進一步發酵，他更整整一個月如人間蒸發，消失於大眾眼光前，但其實他並非全面停工，據知已低調現身山西拍攝曾傳出會易角的張藝謀新作《滿江紅》，不過未知是否受是非影響，還是角色設定所需，他被拍得滿面鬚渣、精神欠佳的狀態下開工。而身為品牌寵兒的他，昨日有時裝品牌發布其秋冬系列形象廣告，相中帥氣的他有狗狗相伴，可見代言工作未受影響。而雖然昨晚他未有出席盛典，但依然心繫TFBOYS隊友，他與隊友王源先後於社交網為王俊凱應援，轉發其新片海報外，易烊千璽留言：「一起支持凱哥新電影！」

容祖兒籌備新作

至於王俊凱獲好兄弟「加持」，且在新片《斷．橋》與女主角馬思純有激咀戲，又為角色減磅演出，瘦到連粉絲都心碎，但這個「人氣小生加金馬影后」的卡士陣容卻無助票房，上映首日僅收7千萬人民幣，反應低於預期，令外界大跌眼鏡。有戲迷留負評，指劇情欠邏輯，更有人揚言電影放映到一半已難忍到要離場。片方展開「急救」行動，即大搞紅星特別場「集氣」，並請得歐陽娜娜、謝霆鋒、范丞丞及葛優等現身造勢。而王俊凱昨日繼續跑宣傳，出席盛典谷戲，惟未見女主角馬思純，他遂與香港電影金像影后曾美慧孜聯同電影劇組亮相。

而為盛典擔任表演嘉賓的天后容祖兒，穿上彩色露肩晚裝行紅地氈，她受訪時表示：「現時正為新專輯揀歌，希望下半年新作可以面世。」之後她換上低胸閃亮晚裝長裙，在舞蹈員伴舞下情深獻唱《一生所愛》。而大會陸續頒發獎項，周冬雨獲「年度優秀演員」、謝霆鋒及惠英紅獲頒「年度影響力演員」獎、李冰冰摘下「年度影響力電影人」、范丞丞成為「年度潛力演員」、李易峰則奪「年度最受矚目演員」等。