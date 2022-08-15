同謝安琪合作愉快想開埋巡迴騷　方皓玟自爆有意對親家

歌手謝安琪（Kay）與方皓玟（Charmaine )一連兩晚在亞博舉行演唱會，昨晚（14日）順利完成尾場。騷後兩人表示合作得很開心，Kay説：「本身我哋識咗好耐，呢個騷令我哋了解對方多咗，我哋喺音樂同聲線上都合作得好好，喺舞台上互相支持，多謝導演揀嘅歌好有意思，令我哋好投入同享受。」Charmaine則表示很希望能繼續合作，她説：「可以巡迴更加好，帶埋小朋友一齊去當旅行。」她表示4歲兒子今晚也有到場，還已介紹予Kay的5歲女兒認識，被問到是否對親家，Kay笑稱自己女兒雖較年長，但絕不介意，而Charmaine亦搞笑表示：「唔緊要啦，姊弟戀係OK㗎！」她又爆兒子很喜歡看騷，更自薦想上台唱歌：「我同佢講大個啲先，背熟阿媽啲歌詞先，佢最鍾意唱我首《Freedom》呀，係咪Feel到佢平時對住我係幾咁辛苦，要唱呢啲歌嚟抒發自己，哈哈。」她稱兒子是快樂小孩，喜歡結交朋友，將來能成為一個開心善良的人她便心滿意足。

至於今次演唱會的服飾亦成為亮點，Charmaine的服裝在胸下位置開窿極為養眼，更有觀眾指她的性感程度比Kay更勁， 2人即笑稱彼此從沒有比較，Charmaine笑言：「喺我心目中大家都咁勁！」Kay則補充説：「一般性感啫，我哋嗰兩件西裝褸嚟，穿咗窿涼爽啲嘛。」鑑於之前MIRROR演唱會發生意外，今次演唱會的舞台設計亦作出相應調整，包括將所有螢幕固定於牆上、天花射燈數目減少，舞台亦比原先設計降低了高度，而所有舞台機關亦一併取消，Kay讚揚大會燈光師受眾多限制下，仍能營造出如此亮麗效果，對此萬分感謝。