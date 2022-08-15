無力賠償前夫　成人片商傳逾千萬美元請安芭赫德拍四仔

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與影星前妻安芭赫德（Amber Heard）之前的世紀官司備受各界關注，最終安芭大敗要賠1,035萬美元（約8,073萬港元）給前夫。早前她已被爆無力償還款項而賣屋，而近日有傳一間成人娛樂公司「Zen Models」去信給安芭的律師Elaine Bredehoft，邀請安芭拍攝成人電影望為她解困。有傳他們向安芭提供的片酬足以賠償給前夫，並額外有100萬美元(約784萬港元)捐給洛杉磯兒童醫院。

據知該公司總裁Veronica Madarian更發布影片宣稱要為「成人娛樂產業」的「男女平權議題」發聲。此外，「Zen Models」娛樂公司更認為成人娛樂產業在大眾心中的形象非常負面，因此他們想要改變與革新產業的形象。不過消息傳出後，已有傳媒代為澄清指報道失實。另方面，近日有位化名Gia的安芭友人向傳媒爆料，自稱曾被安芭在酒吧內暴力對待，當時安芭懷疑她與其男友馬斯克（Elon Musk）搭上，因而怒火中燒捉住她的頸強行拉走她，更用開瓶器割爛她的衣服，並好像瘋婦般揚言要割她的頸！Gia表示安芭與馬斯克拍拖期間，除了容易呷醋而變得暴力之外，馬斯克亦對她頗有顧忌，認為她一發起脾氣，他都可能遭殃被她攻擊。