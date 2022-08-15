黃曉明新劇《玫瑰之戰》被網民踢爆抄襲美劇

內地男星黃曉明在社交網為同期推出的綜藝節目《中餐廳6》及新劇《玫瑰之戰》宣傳，上載用兩個手機同時看兩個節目的照片，表示：「今天，是我願意被左右的一天。」雖然由他領銜的《玫》有剛摘下百花獎影后袁泉擔女主角，同劇還有實力派演員如俞飛鴻、代旭以及王姬等人加持，可謂集演技派及小鮮肉之大成。

不過網民對《玫》劇頻頻派負評，皆因有指《玫》有抄襲13年前的美劇《傲骨「法」妻》（The Good Wife）之嫌，有網友指劇中王志飛飾演的「李大為」，是涉直接照抄《法》中的David L，而黃曉明飾演的男主角「豐盛」是律師，而《法》中的男一Will是政客，兩人同是愛着西裝的是社會精英。

而《法》中的男主Will喜歡在開會時玩棒球，黃曉明也碰巧很喜歡在開會時玩棒球，最令網友不能接受《玫》期中一段對白跟《法》中完成一模一樣，只是兩者有英及中文之分。《玫》劇陷抄襲風波後，劇方火速指該劇有相應授權，版權關係合法合規。可是網上仍然存在爭議，部分網友似乎並不買帳，指之前看到《玫》的新聞稿明明說的是原創劇本 還有網友表示即使是有授權，但一字不漏照抄有違劇組的創造力。