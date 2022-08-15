日網紅HIKAKIN直播遇襲　網民驚呼：「安倍翻版」！

擁有逾千萬訂閱者的日本超人氣網紅「HIKAKIN」，昨日(14日)演出電競活動遇襲！一名撐傘的白衣男子衝上台，從後勒頸掩嘴並搶去HIKAKIN的咪，驚險直播畫面在網上瘋傳，令當地網民震驚，形容是「安倍晉三遇襲翻版」！

事發於昨日東京代代木競技場第一體育館舉行的電競直播活動《All Star大運動會》，HIKAKIN獲邀擔任現場解說員。在活動下半場開始不久，一名身穿白tee、撐著雨傘的四眼男突然衝上台，從後勒住HIKAKIN的頸，又掩住其嘴巴，之後搶去其頭上戴着的咪高峰。HIKAKIN輕力掙開該男子後，但不敢反抗。此時，同台隊友卻剛好望向另一方，未有發現異樣，直至四眼男拿着咪高峰失控大叫：「大家好，初次見面，我要成為世上最有型的男子！」才驚覺台上情況，擾攘一輪後，才有工作人員上台拉走該男子。直播影片在網上瘋傳後引發爭議，不少人認為現場的保安太過闊鬆，批評是已故前首相安倍晉三遇襲事件的翻版。

幸好HIKAKIN未有受傷，他事後於社交網留言報平安，並為網上瘋傳事發畫面，令許多人感到不安而道歉。而該四眼男已交由警方拘留，並接受調查。