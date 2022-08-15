《呢鋪開乜》陳若思洗底成功　學做仙氣女神

由堪輿學家蘇民峰主持的無綫J2台玄學節目《呢鋪開乜：開壇》，和3位擔任「峰女郎」的無綫小花倪嘉雯、陳若思（Amber）及杜穎珊大談風水話題，當中有份參演熱播劇《痞子殿下》的Amber，不少網民指她索爆，更紛紛留言希望她可以有多些劇集演出。

現年26歲的Amber兩年前參選港姐成為最後十強，並有「爆乳楊丞琳」之稱，當時只有95磅的她，人仔細細，但32C上圍配21吋纖腰，身材火辣，更有「小腰精」美譽，之後被發現曾活躍動漫圈，以及被拍得「瘟仔」遊街外，更被翻出曾拍下不少爆乳照。落選後Amber加入兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》做主持，由爆乳索女「洗底」成為受小朋友歡迎的「Amber姐姐」，去年更宣布改名，把「陳煦凝」改為「陳若思」。昔日在網上分享的爆乳照，她已全部刪除，現在轉走可愛女生風，頂多間中騷纖腰或淺露事業線，學做氣質女神！

日前Amber宣布離開《Hands Up》並發文稱不捨得：「今日係Hands Up最後一日，終於都迎來咗呢一日，我會好唔捨得大家，希望我走咗之後，你哋可以相處融洽。好多謝好多謝監製文哥搵咗我入嚟做Hands Up，令到我呢個唔係好鍾意成日笑嘅女仔，迫自己笑多啲，同埋打開咗我小朋友嘅一面，喺呢到我多咗好多童真同快樂，亦都識咗好多朋友仔。」