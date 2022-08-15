少女時代回歸　MV造型大玩回憶殺

少女時代在出道15周年之際，帶着新專輯《FOREVER 1》重磅回歸，MV中各成員的穿搭加入了不少舊專輯的回憶，像是青春活潑的海軍風搭配就如回到了發行《Into The New World》時期的清純造型。而且還拍攝了深受SONE（少女時代粉絲名稱）喜愛的Taxi概念宣傳相，身穿各種風格的緊身衣服。少時風格轉變得更為成熟，腳下的高踭鞋都非常標誌性，相信不少眼利的SONE都認到是甚麼品牌。

清純海軍風

新MV中全成員穿上的淺色系條紋衫，其實大有來頭。風格樣式最早可追朔自1858年法國的海軍制服（Breton Stripes），現在大部分國家的海軍制服都是差不多樣式，通常為藍白相間的條紋衫。日常中除了是制服之外，也慢慢融入大家日常穿搭之中。每位成員身上的海軍服風格雖然一致，但剪裁與條紋經過不同時裝設計師的設計變得各具特色。泰妍、秀英與孝淵的條紋衫是露肩剪裁；允兒、Tiffany和Sunny是紅黑條紋設計；俞利和徐玄則是全黑條紋。全員以白色作為主色調，就算有不同的剪裁，看起來感覺也很整齊協調。

魅力成熟風Taxi宣傳相

除MV外，各成員在早前發布的Taxi宣傳照中，也齊齊展現繽紛色彩魅力，以色彩飽和度極高的緊身裙裝及閃亮高踭鞋示人。在女鞋之中佔有一席之地的Jimmy Choo，標誌性的水晶鞋簡直是各位高踭鞋愛好者的Dream Shoes。除此之外，充滿女人味的桃紅色鞋款也成為大家最新追捧的色系，少時兩位成員徐玄和俞利穿上緊身裙，分別演繹了桃紅色的Saeda水晶綴飾緞面高踭鞋以及綁帶高踭鞋。高級的搭配展現出完美身材和超長美腿，是Girls' Night Out的必備搭配！

而Sunny和秀英都選擇了同款不同色的Gianvito Rossi Jaipur高踭涼鞋，品牌鞋子均由意大利製造，每一對是獨特的藝術品。Jaipur高踭涼鞋的設計重點是，在腳背飾有讓人一眼就看到的超大號寶石，極其悅目耀眼。鞋踭採用加長細高踭固定。無論搭配甚麼衣服，都能彰顯出個人魅力。允兒穿的則是同品牌的綠色綁帶高踭鞋，與身上的緊身裙顏色互相呼應，綁帶一路纏上小腿，盡顯修長迷人美腿。