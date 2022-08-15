周年限定　大擦抵食葡日菜

在香港開餐廳，經營成本相當高，再加上近年疫情，能夠繼續經營必月個人之處。有餐廳趁周年紀念，推出限定套餐及優惠，讓客人以優惠價大擦葡萄牙和日菜。

地道葡萄牙滋味

本地葡萄牙餐廳不算多，大部分人對當地菜系未必有深入認識。於香港開業了13年的Casa Lisboa，是本地長壽的葡萄牙餐廳之一，為慶祝這個大日子，在這個8月逢星期日至四晚市時段，葡籍總廚Rodolfo Vicente推出了13周年6道葡萄牙地道菜單。4款前菜有帶子刺身配橘子汁及自家製牛油果醬、葡萄牙和牛三治配自家醃製酸瓜、招牌炸馬介休球和蒜蓉欖油八爪魚。主菜選一，除有慢煮羊肩肉、香煎深海鱸魚和招牌葡萄牙乳豬外，還特別推出2位用的葡萄牙紅蝦蜘蛛蟹肉海鮮飯，海鮮飯以Nazare傳統烹調方式製作，原汁原味又鮮香。最後以迷你葡撻和木糠布丁作結，完美結束葡萄牙美食之旅。

抵食廚師發辦

這2年香港人沒法豪遊日本，惟有惠顧本地日本餐廳豪食。元朗舍利鮨為慶祝開業2周年，推出限時晚市廚師發辧套餐優惠，4人同行可享1人免費，2人同行可享1人半價。除有師傅選用時令食材炮製菜式，其他特色菜有豐腴的鮟鱇魚肝、鮮味的日本鱈場蟹釜飯和富有層次的山葵卷等，讓客人回味無窮。