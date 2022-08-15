MIRROR紅館風波︱被ERROR粉絲怒轟！ViuTV終於連出2片宣傳節目

MIRROR紅館演唱會上月（7月）28日發生嚴重事故，12子以及公司ViuTV立即停止部分工作，節目宣傳及社交平台更一度完全停擺，至事發10日後才首度更新，公布新一周節目安排，繼續抽起MIRROR相關節目。今日（15日）ViuTV再次更新未來一周的節目安排，竟發現由ERROR主持的《尾二一屆口罩小姐選舉》無預警地於今晚9時30分首播。節目上輯叫好叫座，無奈撞正MIRROR事故導致零宣傳，只靠粉絲自行錄低電視廣告放上網，及ERROR成員193轉發提醒大家收看，即引起大批ERROR粉絲不滿：「Error嘅節目！但點解零宣傳呢？Viutv可唔可以尊重一下ERROR及製作團隊？ERROR並唔係地底泥呀！」、「點解尾二一屆口罩小姐選舉一啲宣傳都冇？我想睇參賽者資料呀」、「其實呢個page要一切回復正常啦，否則浪費晒所有人的心血」，更直指認為應「ViuTV還ViuTV，MIRROR還MIRROR」！

對於節目接近零宣傳，到了今日下午3時ViuTV社交網終於「瞓醒」，連出兩片宣傳新節目《尾二一屆口罩小姐選舉》、《終於飛到LA》。對於ViuTV再度更新社交網， 網民都給予正評，紛紛留言「終於有得睇ERROR節目，等咗太耐！」，「終於有番啲開心嘢睇」，同時希望ViuTV可以顧及其他藝人，不要因為MIRROR而全個台停工。