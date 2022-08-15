《聲夢2》馬來西亞決賽︱譚俊彥出動私人結他獻唱

《聲夢傳奇2》（馬來西亞）》決賽於昨晚（14日）在馬來西亞隆重播出 ！配合大會主題「我超越我」，上一回8位學員的歌唱能力具備無限可能，這場決賽他們更是超越自我，發揮最佳狀態，以爭取冠亞季軍頭銜。昨晚決賽夜每位學員均悉力以赴，以最佳狀態競逐獎項，可謂有超水準的表現及演出！最終由彭歆媚（Britney）憑着其甜美聲線及唱跳魅力，以大熱姿態摘下冠軍殊榮；亞軍由梁詠貽（Winnie）奪得；而季軍由王紫薇（Zi Wei）奪得。冠軍將有機會代表馬來西亞登上香港的《聲夢傳奇2》主舞台。

而八強對壘決賽共分2個回合，第一回合「超越自我」演唱自選歌曲，當中只有4位學員可以晋級，而第二回合 「終極對決」需演唱製作單位指定歌曲，競爭非常激烈，各人均務求以最佳狀態爭取殊榮。三位評審分別是譚俊彥（Shaun），馬來西亞著名音樂人管啟源及馬來西亞著名歌手郭燕燕。

而聲夢成員何晉樂、文凱婷於節目中率領師弟師妹以歌曲《打開天空》揭開序幕，位位活力澎湃、擦亮氣氛。為隆重其事，是次大會更安排現場Live Band，極享受夾Band的壓軸表演嘉賓Shaun對今次演出非常認真，特備私人結他獻唱《Wonderful Tonight》。而周志康、何晉樂、文凱婷都有唱歌助慶，與學員相處多日，大家均讚賞每位學員均各具特色及質數極高，期望有機會再次合作。