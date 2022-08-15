周國賢紅館騷冇升降台：我有畏高！

歌手周國賢今日（15日）出席腕表旗艦店開幕禮，將於9月舉行首個紅館騷的他，表示以往曾多次踏足該場地，但只是以嘉賓身份，沒想到入行18年終於等到屬於自己的紅館舞台：「我心態上係輕鬆嘅，覺得個天畀咗個Approval我，當完成咗呢個里程碑，就展開下一個新Stage。」

鑑於MIRROR演唱會發生嚴重事故，問到其個唱舞台設計可有改動？周國賢指一切安全為上：「話冇改動就呃你，本身有好多華麗嘅嘢，依家會用另一方法呈現。（有冇升降台？）我有畏高，幾個月前佢哋話我會喺高空地方出場，但我已經大叫唔好，依家將所有嘢集中喺音樂度，心情放鬆啲，同埋我有方向感問題會危險啲，眼細又睇唔到。（會請嘉賓？）唔敢請，好多都喺度開過騷，費事得失朋友，但會請佢哋嚟睇。」

同場有「星二代孖仔」湯君慈與湯君耀，哥哥君慈透露近兩年有留意腕表習慣，家中最貴一隻表價格超過10萬，笑指為防刮花，平日甚少配戴。

去年8月開始已沒有簽經理人，君慈坦言現時接工作也會與弟弟商量，但有時也會出動家姐傾價錢，問到可有問爸爸湯鎮業意見？他說：「爸爸好自由，但佢喺內地工作，我哋有3年冇見，都想去探吓佢。（想唔想內地發展？）任何有機會嘅地方都想去。」