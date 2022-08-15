本日日本：迎接10周年！角落生物去東京晴空塔扮鬼扮怪

廣受大人和小朋友喜愛的擬人角色角落生物，趁誕生10周年這個大日子有搞作，即日起至11月9日於同樣10周年的東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）的天望甲板和天望回廊舉行「角落生物 天空鬼怪的Night Park in TOKYO SKYTREE」活動。活動包含了限定的圖案布置、播放只此一家的影像作品及以角落生物為概念的特別亮燈等項目。當中注目有於離地451.2米的至高點ソラカラポイント擺放了「角」作者橫溝由里特別為是次活動繪畫的原創畫作，訪客更可在此寫下對「角」的愛的信息。另外，於迎賓區會看到一班角色換上妖怪及怪獸打扮的造型，回廊區則有回顧10年間出現的角色介紹，另有可以跟怪獸造型的角色合照留念的打卡區，及有以原創畫作為主打的展示及打卡位，元素十分豐富。

活動期間東京晴空塔會舉行以角色主題色為概念的亮燈活動，此外位於天望甲板的The Skytree Shop開設了闢出區域售賣「角」的T-shirt、匙扣、小袋及Memo紙等豐富產品。同層還有可邊望風景邊享用的聯乘Menu，而天望回廊更有活動限定的角落生物收費合照服務，保證讓粉絲盡興。