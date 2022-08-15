薛凱琪自爆想生B成日祈禱：係時候嘅話，就畀我喇！

王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》昨晚（14日）邀請了認識近18年的薛凱琪（Fiona）擔任嘉賓。祖藍大爆對方是喊包，十次見面喊足七次，又直指自己唔夠資格做對方閨密：「佢要傾通宵電話架，但我係捱唔到眼瞓。」甚少提感情事的Fiona就在節目中大方談及當年拍攝電影《人間喜劇》時情緒病爆發的事件，她毫不忌諱直指與感情和家庭有關：「一來係爹哋媽咪分開，但我依家會形容（唔開心）係我自己畀自己，依家會怪自己嗰時點解會責怪屋企，咁橋嗰一年嘅愛情亦都令我病情惡化。」並感嘆當時有可能將憤怒轉嫁了祖藍身上。

Fiona坦言拍拖次數「十隻手指數得晒」，她自嘲細個皮膚黑、四眼兼箍牙，中學完全冇人追，到大學先初戀，更強調冇拍過散拖。而面對輿論壓力，其獨門愛情保鮮法就係「死都唔認拍拖」。被祖藍追問現時有冇心上人，她則搞笑喺鏡頭前同祖藍咬耳仔，自爆有時會祈求天父賜佢一個小孩：「有時我同上天講嘢時會掩住個肚，我會話你覺得係時候嘅話，就畀我喇。」

Fiona指唔少男性好友視佢為「麻甩佬」：「我記得啱啱入行成日見余文樂，嗰時搵佢幫我錄宣傳啦，佢一嚟就形容我係麻甩佬。」除了「麻甩」，她喪笑自己廚藝曾嚇「停」戀人：「我唔記得煮咗乜，淨係記得佢食咗幾啖就冇食。」至於談到老友方大同，她指對方影響其三觀：「佢係我其中一個生命導師，喺我最困惑時，佢將我拉番出嚟，叫我唔好做傻事。佢話呢個世界冇衰人，如果個個都覺得巫婆係巫婆，咁佢就一世係巫婆，因為佢呢句嘢，I always try to find the best in people。」