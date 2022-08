薛凱琪自爆想生B成日祈禱：係時候嘅話，就畀我喇！

王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》昨晚(14日)邀請了認識近18年的薛凱琪(Fiona)擔任嘉賓。祖藍大爆對方是喊包,十次見面喊足七次,又直指自己唔夠資格做對方閨密:「佢要傾通宵電話架,但我係捱唔到眼瞓。」甚少提感情事的Fiona就在節目中大方談及當年拍攝電影《人間喜劇》時情緒病爆發的事件,她毫不忌諱直指與感情和家庭有關:「一來係爹哋媽咪分開,但我依家會形容(唔開心)係我自己畀自己,依家會怪自己嗰時點解會責怪屋企,咁橋嗰一年嘅愛情亦都令我病情惡化。」並感嘆當時有可能將憤怒轉嫁了祖藍身上。

Fiona坦言拍拖次數「十隻手指數得晒」,她自嘲細個皮膚黑、四眼兼箍牙,中學完全冇人追,到大學先初戀,更強調冇拍過散拖。而面對輿論壓力,其獨門愛情保鮮法就係「死都唔認拍拖」。被祖藍追問現時有冇心上人,她則搞笑喺鏡頭前同祖藍咬耳仔,自爆有時會祈求天父賜佢一個小孩:「有時我同上天講嘢時會掩住個肚,我會話你覺得係時候嘅話,就畀我喇。」

Fiona指唔少男性好友視佢為「麻甩佬」:「我記得啱啱入行成日見余文樂,嗰時搵佢幫我錄宣傳啦,佢一嚟就形容我係麻甩佬。」除了「麻甩」,她喪笑自己廚藝曾嚇「停」戀人:「我唔記得煮咗乜,淨係記得佢食咗幾啖就冇食。」至於談到老友方大同,她指對方影響其三觀:「佢係我其中一個生命導師,喺我最困惑時,佢將我拉番出嚟,叫我唔好做傻事。佢話呢個世界冇衰人,如果個個都覺得巫婆係巫婆,咁佢就一世係巫婆,因為佢呢句嘢,I always try to find the best in people。」