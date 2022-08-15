幾百蚊買經典　仲有貪食蛇玩？

Nokia 8210 4G重用昔日機王造型，四向鍵及數字盤叫人懷念。售價：約HK$700 (互聯網)

智能手機規格不斷升呢，但外觀就愈來愈沉悶，部部「大眾臉」反而叫人懷念昔日手機的創意與破格造型。HMD Global深明收藏家需要，近年大玩集回憶，最近就發表了3款全新功能手機，向90年代手機致敬。

首先是Nokia 8210 4G，這部於1999年為慶祝巴黎時裝周而推出的經典，新版保留了昔日的流線修長設計，屏幕由黑白變成2.8吋QVGA彩色，並加入Unisoc T107​處理器、300萬像素鏡頭、藍牙5.0及4G VoLTE等新功能。可換式電池支援數周續航，跟以往一樣長氣。

Nokia 5710 XpressAudio設計繼承自5310，配備更長電池續航力、專用音頻控制鍵及雙揚聲器。內置無線耳機，閒置時耳機更可收納於機背下方，慳位又同時充電，設計勁盞鬼！其他配套包括2.4吋彩色屏幕、Unisoc T107​處理器、300萬像素鏡頭連LED閃光燈。

最後是Nokia 2660 Flip，重用昔日常見的摺疊設計，並設有1.77吋外屏及2.8吋內屏，特大字體適合老人家使用，並兼容多種助聽器。專用緊急按鈕能在突發事件時通知5位聯絡人，讓他們立即施以援手。鏡頭同為300萬像像素，支援4G網絡。

8210 4G預計8月下旬公開發售，5710 XpressAudio及2660 Flip則現已開售。全部幾百蚊有交易，買來當後備機都唔肉痛，最正是手機全預載貪食蛇，讓買家重拾童年回憶！

同場加映：新版Razr

Nokia玩集體回憶，Motorola亦然，旗下Razr歷經多次變種。日前摩記再發表2022年版，內置6.7吋FHD+摺疊屏幕，其144Hz刷新率為摺芒手機中最高，並改用第三代星軌鉸鏈，將摺痕減到最不顯眼。頂級硬件包括Snapdragon 8+ Gen 1、最高12GB RAM、5,000萬像素雙鏡頭等，入場費5,999人民幣起。