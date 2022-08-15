黎諾懿拍飲食節目親自落場燒豬　曾志偉驚喜現身

由黎諾懿主持的全新飲食節目《滿足的味道》今晚首播，他透露節目組今次以微距及慢鏡捕捉食材、煙霧及水花等，再配合燈光效果，務求以最細緻的畫面呈現出「色、香、味」，每道菜拍攝時間至少10小時，他說：「雖然節目得6集，但就花咗8個月拍攝，凌晨及半夜開工更是常態。」

節目首站來到屯門燒豬工場，諾懿深入地窖介紹長達半世紀歷史的大火爐，成為本港電視史上「入坑第一人」，他說：「個爐停咗工兩日都仲係好熱，可想而知啲磚幾咁高溫！佢哋好錫我，一早灑水等啲灰盡量唔好飛起，但爬到落去都係成身黑晒。」他又指師傅為「爆」出脆卜卜的「芝麻皮」燒豬，每每要在320度火爐旁企足30分鐘，為美食付出心血及汗水。

他更獲安排在另一食店親自落場燒豬，站在炭火旁僅10分鐘已滴晒汗的他坦言塊面「辣到裂」，並雙手起繭的師傅大表佩服謂：「佢哋唔用機器都係想留住傳統，畀食客食番以前嘅味道，呢份堅持好值得尊敬。」無綫總經理（節目內容營運）曾志偉亦有現身節目，公開獨創的「燒豬三文治」食法。

在節目中他還獻出了魚棚吃飯初體驗，製作組於正式開拍前前往榕樹澳的養殖魚場，將泥鯭放入黃立鯧魚池，讓觀眾能親眼體驗牠們經過「運動訓練」的成果。身為「住家廚神」的黎諾懿，即席示範「陳皮豉蒜蒸泥鯭」，他分享獨門烹調貼士之餘，還自爆曾對泥鯭有陰影：「因為細個見到阿媽劏泥鯭好多蟲。」他透露不時跟5歲大仔「小春雞」黎峰睿玩下廚親子樂，問是否想囝囝接棒做廚神，他說：「每個小朋友都有自己興趣，大個學唔學廚冇所謂，但我要佢試過、知道煮嘢食辛苦就會惜食。」