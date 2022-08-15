最新消息︱MIRROR公布紅館退飛安排：可保留門票作日後兌換

人氣男團MIRROR演唱會上月28日發生嚴重事故，主辦單位MakerVille及大國文化成為一眾鏡粉的狙擊目標，今日（15日）大國文化因應早前《FWD 富衛保險呈獻 - MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》(「演唱會」)發生之事故而取消餘下演出場次 ，有關受影響場次之門票(「門票」)交代最新退換安排。

A. 所有經 Urbtix 城市售票網、Cityline 購票通或直接經主辦機構 (Music Nation Productions Company Limited 及 MakerVille Company Limited) 購買門票之持票人士可：

a. 於 2022 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 14 日申請退票退款。退款金額會按門票面值以港幣計算，並將連同購 票網站平台之手續費或購票行政費一併退款(詳情請參閱退票退款流程); 或

b. 保留演唱會完整有效之門票，以兌換日後可能舉辦之指定 MIRROR 演唱會(「指定演出」)同等票面價值的 門票。 主辦機構將不遲於 2023 年 9 月 14 日公布成功安排指定演出與否, 詳情請密切留意 Music Nation 及 MakerVille 在社交媒體的公布。

B. 所有經「FWD 富衛保險」或「HKT」或「KATCH」兌換門票之持票人士，相關退款手續由該等合作商戶各自負責辦 理。相關持票人士亦可選擇保留門票以作日後可能兌換指定演出之同等票面價值的門票。有關詳情敬請留意「FWD 富 衛保險」或「HKT」或「KATCH」的通知。

C. 所有經 MakeALive 購買網上直播門票之人士將獲全數退款，請留意 MakeALive 發出的相關電郵。退款將於六至八個 星期內存入 MakeALive 客戶購買門票之信用卡戶口，而退款所需的實際時間，則取決於信用卡的發卡銀行。

*請注意主辦機構未能保證或確定日後可以舉辦指定演出以供門票兌換，如主辦機構在 2023 年 9 月 14 日或之前未能公布成功 安排指定演出以供持票人士作門票兌換，主辦機構將於 2023 年 9 月 15 日公布餘下門票具體退票退款的詳情。