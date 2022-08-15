農村避暑　驚喜有艷遇

日本嘅農村生活雖然冇大城市咁多娛樂，但係亦可以好精彩好過癮！好似日本AV界嘅田舍系列作品咁，講男主角返到鄉下農村度假幾日避暑，期間幸運地有艷遇，由朝到晚都可以享受快感，不知幾咁開心！

以身相許

喺FALENO出品嘅《我不再是我了》中，大雄放暑假想離開一下城市生活，於是返鄉下去到親戚屋企住幾日，仲重遇以前成日都見到嘅二階堂夢。有一日，堂夢帶咗個男同事返屋企傾公事，點知對方真係禽獸不如，居然想對夢妹霸王硬上弓，幸得大雄相救，夢妹先至能保住貞節。為咗報答對方，堂夢決定以身相許，本來大雄都唔係咁接受，但係夢妹打開件衫露出一對巨乳，大雄就即刻失晒理智，瘋狂同夢妹激戰連場。自此之後，夢妹經常搵大雄尋歡，令佢逗留喺鄉下短短幾日盡享快感。

透點誘惑

由S1推出嘅《鄰之巨乳姐姐每日流汗交尾》入面，健太嘅父母要出國公幹，因擔心佢唔識照顧自己，父母就叫佢返鄉下嘅親戚屋企住幾日順便避暑，期間佢重遇鄰家姐姐安位薰，見到對方變得又靚女又身材激凸，令健太眼前一亮，而薰妹亦對嚟自城市嘅健太充滿好感，唔單止主動陪伴對方四處遊覽，仲趁屋企無人嘅時候，向對方施展透點誘惑，果然成功令血氣方剛嘅健太慾火飆升，兩人玩完鴛鴦浴後，再嚟個爆汗床戰，真係高潮一浪接一浪。

簡評

唔少人都好想「返鄉下」到日本玩，不過家陣受疫情影響，只好忍耐一下，惟有欣賞日本AV界嘅田舍系列止渴，睇吓男主角點樣喺鄉下尋歡作樂啦！今次介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意二階堂夢主演嘅《我不再是我了》，原因係夢妹又靚女又識做戲，而且表情多多，令觀賞指數大大提升，加上佢胸大身瘦，激戰期間更猛咁流汗，顯得極盡誘惑，值得一睇再睇！