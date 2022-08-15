梁靖琪進軍飲食界　為家人學整月餅延續事業夢

藝人梁靖琪（Toby）於4月時誕下幼子施睿安（Rian），貴為兩子之母的她，最近更進軍飲食界！Toby聯同老字號品牌合作推出月餅，背後原因竟是為了想家人健康慶中秋，如此愛心滿瀉，當然獲得一班好姊妹支持！

自從升呢「媽媽」身份，Toby為照顧小朋友已耗盡個人時間，暫時難以接拍劇集，卻把握今次機會延續自己的事業夢。她說：「我好鍾意煮嘢食，之後就諗，不如試一試做月餅，我一向好重視家庭。」而她還有顆暖暖的「私心」：「好想買到適合屋企人食嘅月餅，Daddy（梁家樹）好鍾意食月餅，老爺、奶奶亦好鍾意食甜嘢，但始終年紀唔細，爸爸又有糖尿病，所以都想佢哋食得健康，今次做月餅着重健康材料，會用海藻糖代替白糖，令糖分減半，等大家可以同家人一齊分享。」

孝順的Toby亦不忘氹老公開心，特意在月餅加入非傳統味道，就是老公的至愛口味：「老公好鍾意斑蘭味蛋糕，所以我提議月餅師傳不如試吓做呢隻味，點知效果出嚟真係perfect match。」Toby今次揀選逾七十年歷史的文樂園合作，一來是老字號，二來是之前曾合作過，值得信賴。

另外，日前Toby就親自為月餅拍攝廣告，大晒產後火速收身成果，化身「愛心做餅師」，一絲不苟地體驗做餅流程。「雖然我平時喜歡下廚，但唔係成日整甜嘢，所以完全被考起，其實整月餅一啲都唔容易，我學咗一段時間，但本身手腳不協調，絕對有進步空間，不過唔緊要，我去學整餅嘅主要目的，係希望對自己嘅生意更清楚了解。」問到今次Toby生招牌做月餅，好姊妹「七魔女」可有第一時間「落單」支持？Toby則笑說：「有呀！佢哋好支持，打咗支強心針，不過今次始終係第一次，只係想試吓，唔係推出好多，所以我叫佢哋唔好訂咁多，希望外邊多啲人可以試到我嘅月餅。本身計劃日後喺唔同節日：聖誕節、新年等都可以推出唔同產品，等大家品嘗。」