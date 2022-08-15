德韓混血Masuimi Max　狂野慾女

有成人模特兒着力打造優雅形象，當中亦有唔少以狂野形象示人，而且深得男士歡心，好似呢位德韓混血兒Masuimi Max就係屬於後者，佢仲係一位脫衣舞女郎，更拍過四仔作品，絕對係狂野慾女。

嚮往自由

點樣先至可以令男士第一眼，就感受到狂野味道？Masuimi Max正係一個最好嘅示範，事關佢身上嘅紋身相當矚目，標致嘅五官加埋激凸嘅車頭燈，更係輕易吸引男士嘅眼球，加上德韓混血兒嘅獨特氣質，自喺成人模特兒出道後，一直深受歡迎。而入行前，佢做過脫衣舞女郎，佢表示由於跟家人性格不合，加上嚮往自由，成年後便獨自搬出嚟住，為咗生計就喺夜場跳艷舞，同時開始喺身上紋身。

勇於挑戰

憑住誘人舞姿，好快佢就成為人氣脫衣舞女郎，更獲得成人雜誌嘅青睞，邀請佢拍攝一輯半裸寫真，結果一脫成名，亦正式成為成人模特兒界嘅一員。一直勇於接受挑戰嘅佢，其後更參演過幾套四仔作品，當中最著名嘅係由Vivid製作嘅《Rebelle Rousers》。有人問佢點解唔全力投身四仔界發展，Masuimi Max解釋事業重心仍然係成人模特兒及跳艷舞，至於演出四仔便要睇吓劇本同片酬吸唔吸引喇！

Profile

出生地：美國阿肯色州

身高：170cm

三圍：32F-24-33

Masuimi Max無心喺四仔界發展，但唔代表佢少咗吸金機會，事關佢不但喺脫衣舞界享負盛名，更組成艷舞團四圍表演，Click入佢嘅社交網就可以睇佢唔少表演脫衣舞嘅花絮照片喇。