古天樂返港谷戲被圍　避談內地票房成績：大家放心

藝人古天樂（古仔）擔任總監製及男主角的新片《明日戰記》，獲邀成為「第46屆香港國際電影節」開幕電影之一。古仔為這部「香港首部科幻電影」相當緊張，早前花了16日時間飛抵北京隔離及走場宣傳，風塵僕僕返港後，今晚（15日）即會合導演吳炫輝及姜皓文現身電影節開幕禮。

冇悔投資科幻片

古仔今晚有求必應，離場時被大批粉絲索取簽名及合照，搞到他舉步難行，但依然面帶笑容，「滯留」約10分鐘左右。受訪時談到被指出席內地戲院謝票時，當說到投資科幻片艱難即感觸落淚，他半真半假說：「其實係嗰度冇開冷氣，好熱啫。感觸係有嘅，因為呢套戲花咗10年時間製作，絕對唔係一件容易嘅事，最緊要大家入場支持。（你喺內地做直播，好多人叫你做老公喎。）當日做直播玩遊戲，好多留言叫『老公』，我咪話個個都想做我老婆，不如去支持吓部戲先啦。」

他指自己對《明》片製作尚算滿意：「如果唔好點拎出嚟？不過無論點都好，我哋都係要作出檢討，因為永遠都有進步空間。」對於投資科幻電影，古仔顯得無怨無悔：「點都要踏出第一步，我覺得無論花幾多時間同投資都應該嘅，否則永遠學唔識呢件事。（覺得第一次幾多分？）分數我唔打嘞，希望大家睇咗套戲先再作評論。（會唔會有第二次？）再講啦，我嚟緊仲有好多宣傳要做。」

當問到可滿意內地票房成績，古仔未有正面回應，但表示：「咁我係鋼鐵做嘅，唔會輕易跌低，即使跌低都會即刻爬番起身，大家放心。」他又透露電影將在即將舉行的電腦展有副產品包括手遊及Figure等推出，下星期又會舉行首映禮。至於不少藝人都在社交平台為他打Call，古仔直言很是感動。