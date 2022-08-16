【是日通勝】

農曆七月十九

壬寅年 戊申月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：捕捉、結網、安葬

忌：嫁娶、合醬、入宅

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：12、20、28、29

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：健康運平平，行事要小心，提防身體有損傷。

金牛座：事業運強，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

雙子座：尋找戀愛對象要看人品，只着重外表易出事。

巨蟹座：感情關係要用心經營，缺乏溝通易引起誤會。

獅子座：運勢旺也要保持低調，得意忘形對你冇好處。

處女座：工作運平平，出錯機會大，要正視溝通問題。

天秤座：理財要審慎，留意市場消息，或有意外進帳。

天蠍座：事業愛情兩得意，遇到複雜問題也應付自如。

人馬座：做事快靚正，今天有能力把夢想變成現實。

山羊座：多做善事可遠離霉運，粉水晶有助增強魅力。

水瓶座：心浮氣躁易激動，發脾氣前最好想想後果。

雙魚座：身心狀態非常好，無論做甚麼事都充滿拚勁。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）羊 易衝動

鼠：求財不乏機遇，謹記一分耕耘一分收穫。

牛：異性緣強，單身者易遇上生命中的真愛。

虎：事業上放手一搏，有望取得理想的成績。

兔：跟伴侶來個浪漫約會，桃花會旺上加旺。

龍：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：運勢非常好，不管做甚麼都易取得成功。

馬：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

羊：是日沖煞，行事衝動，投資上容易失利。

猴：多向身邊人表達關懷，感情關係更牢固。

雞：財運亨通，投資眼光準，易有意外收穫。

狗：機會稍縱即逝，做事要果斷，免得後悔。

豬：桃花旺，抽空約會另一半，感情可升溫。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

如何改變命運？

大多數人都想知道自己一生人的命運如何，所以才會有算命卜卦，試圖了解窺探未來、未知、不明的前路。

命運，分別由性命和運勢合併而成，性命是先天，運勢是後天。

人的出生條件是無法控制，例如血型、身高、隱性病症、聲線等等，但有人會通過人工受孕，試圖將先天條件盡量調整，但都不能達到圓滿結果。君不見就算擇日剖腹，很多時小生命都會有自己的選擇，會早早作動，或者剖腹時有些微問題，令時辰不準，這些因素都是被動的。

出生了，有了性命，是先天不能改的，惟有用後天的運勢去調整、改善其先天不足。

最為理想的方法，一定是知識。知識可以改變人的一生，學習知識可以令人辨別善惡，分清真假，尤其現今社會充斥着虛假的人和事，沒有足夠正確知識，只會被惡俗污染同化，世界只會日益退步。

換句話說，就算先天不及人家，別灰心，別放棄，後天是可以幫助的，引用電影的一句對白為大家打氣：「其實命運是掌握在自己手中的！」