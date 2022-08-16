MIRROR損失過千萬︱姜濤秘密錄英文歌　攻美大計撻Q

男團MIRROR演唱會發生事故後，全盤工作被打亂，更牽連到拓展海外巿場的部署！胸懷大志的姜濤本來準備推出人生第一首英語歌曲，效法韓團防彈少年團（BTS）進軍歐美樂壇，惟暫時要擱置計劃。鏡仔停工兩個月，「錢途」大受影響，保守估計損失至少8位數。

人氣一時無兩的MIRROR上月底在紅館舉行的演唱會發生慘劇，全員承受入行以來最沉重打擊，除了身心受創，海量工作亦受影響，連早就部署好進軍海外巿場的大計亦因此受阻。據聞MakerVille一直雄心壯志，全力打造MIRROR為最強男團，更以將他們塑造成「港版防彈少年團」為目標，第一步就是欽點姜濤做先鋒，已擬定音樂人為他度身訂造一首英語歌曲，助姜濤順利開拓海外巿場。

MIRROR近兩年不負MakerVille所望，橫掃本地演藝圈不同範疇的工作，而今年最大Project就是效法韓團BTS全球化的策略，務求擴展海外事業版圖，助成員飛得更高，走得更遠。其實早於去年起，有關方面部署鏡仔衝出香港早已有迹可尋，先是安排姜濤及Anson Lo 接拍台劇《超感應學園》，至今年5月，姜濤飛美國紐約拍攝由已移居當地的俞聖儀執導的台灣電影《我的天堂城巿》，緊接就是MIRROR今個月本來會登陸日本參加音樂祭《SUMMER SONIC 2022》，勢衝出香港，可惜MIRROR在演唱會事故後決定辭演。而據知姜濤本來還有一項「神秘任務」，就是灌錄第一首外語歌曲。要姜濤唱英文歌絕對冇難度，其首支歌曲《蒙着嘴說愛你》有英文歌詞，而今年推出的團歌《Innerspace》亦有單獨Rap 10秒的英文歌詞，其發音準繩零失禮，令「姜糖」大感驚喜。

姜濤挾着超強人氣，去年開始成為國際關注的新世代，獲英文雜誌《Tatler》選為亞洲最具影響力的300人之一，亦獲荷里活權威雜誌《Variety》選為2021國際突破之星之一，是香港唯一入選的藝人。公司瞄準海外巿場，想辦法為MIRROR鋪路，消息指姜濤錄唱的英語歌會交由SONY負責發行，擺明是主攻歐美巿場，新作本來計劃於今年9、10月推出，不過經歷墮屏事件後，無疑影響到他闖外語樂壇的計劃，被迫暫時擱置。

演唱會主辦方公布退票安排

MIRROR近年被冠為「吸金王」，身價不可同日而語，今次因事故發生令演唱會腰斬，他們隨之宣布停工兩個月，部分音樂演出同告取消，而品牌活動、廣告、商演統統延期，保守估計他們損失逾千萬！不過如今對他們而言，「錢途」已經不重要，此刻只盼受傷的舞蹈員能夠早日痊愈，並克服自身的不安情緒，早日走出陰霾，重燃熱血繼續演藝事業。

另外，MIRROR演唱會主辦單位MakerVille及大國文化成為「鏡粉」狙擊目標，大國文化昨日（15日）因應發生事故而取消的演唱會場次，交代受影響場次門票的退換安排，持票人士可於2022年9月15日至2023年9月14日申請退票，退款金額會按門票面值及購票網站平台的手續費或行政費一併退款，歌迷亦可保留演唱會有效門票，以兌換日後可能舉辦的指定MIRROR演唱會同等票面價值門票，主辦機構將不遲於2023年9月14日公布成功安排指定演出與否。