高難度針灸︱何廣沛亂咁拮　蔡思貝委屈想人氹

藝人蔡思貝與何廣沛日前拍攝無綫劇集《你好，我的大夫》，廣沛自爆之前拍攝為思貝針灸的戲份，因落針角度錯誤而多次NG，大感內疚：「我喺顧問指導下拍攝，事前亦有練習，因為係打側拮落手指，所以有難度，雖然思貝好敬業唔怕痛，但真係好抱歉要佢捱痛，拍完全日都覺得唔開心，我會之後補償畀佢。」他稱每次拍攝針灸戲份都有顧問在旁指導，若要在危險的穴位施針會由專業人士代勞：「有場戲我幫吳偉豪針灸，我克服咗個恐懼，吳偉豪都夠膽畀我針，但顧問話太危險唔可以。」

捱痛怕怕

思貝叫廣沛毋須內疚，反而歸咎於自己骨巉巉：「我喺劇入面都有幫人針灸，我知道落針要快狠準，如果唔夠快對方就會痛，所以我要撳住自己唔好驚同緊張。（你好有呢方面天分？）因為我平時都會睇中醫，係我嘅親身體驗，我都慣咗畀人針，但都會覺得怕，每次畀人針完都會覺得好委屈，因為已經唔舒服仲要捱痛，會好想有人氹番。」

提到近日思貝被拍到跟余德丞結伴看舞台劇疑拍拖，她說：「唔係拍拖，講咗十幾年，佢雖然唔係同公司，但唔會影響友情，睇舞台劇係我哋共同興趣，都約過幾次，有時仲會有賴慰玲或其他朋友一齊睇。」她又指當日並非為掩人耳目而頭耷耷：「如果唔想畀人見到我就戴帽啦！只係咁啱望住個地下。（你好細心為佢整理斜孭袋條繩同按摩？）冇，但我唔記得當時係做緊咩。」並斷言兩人不會擦出愛火花。