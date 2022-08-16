謝絕熊貓眼　妝前妝後有技巧

戴上口罩後，眼妝就顯得格外重要。除了眼影要揀緊貼潮流和顯色的，能夠令雙眼更大更精靈有神的眼線亦不可缺少！不過香港天氣潮濕悶熱，朝早畫好的眼線，不出一會兒就會暈開及化掉。不想變熊貓眼又或是眼線暈開後想補救？以下的小技巧就要好好學起來！

妝前預防

要避免熊貓眼出現，妝前就要注意以下幾點：

1.選用合適眼線產品：眼線產品應具備良好的防水防油功效及持妝能力，一般來說，眼線膠筆的持妝能力，往往較眼線液和眼線筆為高，大家了解過後入手也不遲。

2.不用手直接接觸：要知道手上的汗水和皮脂，也會造成眼線暈開，所以畫眼線時，不要用手直接接觸眼睛部分，改以棉花棒或化妝刷之類代替雙手完妝。

3.打底很重要：正如想底妝貼服，會先做子妝前保養，想眼線不易暈開，就要先為眼部皮膚打底。首先要印乾眼周皮膚的油脂，然後輕輕印上眼影打底膏，眼線就沒那麼輕易暈開化掉，眼妝會更加持久。

4.掃上一層蜜粉防暈：可以在畫眼線時，先閉上眼睛，在眼窩上塗上一層散粉，不僅能提升眼部的光澤感，還可以增加眼線的持久度。

5.填補根部、避開眼角：謹記畫眼線是填補睫毛根部，而非眼瞼的位子；另要留意眼角屬於容易出油的部位，想保持眼線乾淨不暈染，就要避開這個位置。

妝後補救

如果眼線暈開怎麼辦？有化妝師就分享平日的補救妙招，就是手袋裏常備幾支棉花棒（包括圓頭及細尖頭的）和一小瓶乳液（化妝專櫃的贈品試用裝也可以），當眼線暈妝時，拿出細尖頭棉花棒，沾取一點乳液擦拭掉眼瞼上的暈染。之後再用氣墊或粉餅修補底妝，畫上新眼線，最後用透明蜜粉或深色眼影，為新畫好的眼線定妝。

如果身上沒帶棉花棒，包包內的柔軟紙巾也幫到手。只需用按壓的方式，輕輕拭去眼周的殘妝、油脂和水，直到眼周乾燥為止（不要太大力搓揉以免暈染更嚴重），再於眼周壓上米白色眼影，令眼周的髒污感消除，接續便可以畫上新眼線和印上乾粉狀眼影，減低再次暈染的機會。