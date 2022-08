明星喪煲真人騷　「蜘蛛女」Zendaya獨愛《求愛島》

真人騷節目在歐美一直大受歡迎,但原來連一眾歐美星級「大忙人」都愛追看!其中「蜘蛛女」Zendaya就直認是「求愛真人騷」英國版《求愛島》(Love Island)的忠實Fans!

原來Zendaya是因為幾年前在英國拍攝《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)才開始煲《求愛島》。當時更是其拍檔兼男友「蜘蛛俠」Tom Holland介紹她看。她說:「我最初對個節目(《求》)一無所知,直至我花5個月時間喺倫敦拍第2部《蜘》先知。我當時就諗:『呢套係咩嚟?』而我當時好反對呢個節目。我認為好荒謬,點可以每日都睇。之後我就愛上咗。」

除了Zendaya之外,奧斯卡金像影帝愛迪雷美(Eddie Redmayne)原來亦是真人騷的擁躉。他曾表示自己好喜歡看美國師奶真人騷節目《The Real Housewives》。而美國騷靈天王John Legend前模特兒老婆Chrissy Teigen亦承認過是《The Real Housewives》系列的Fans!

咪以為師奶先睇真人騷節目,原來「超級英雄」亦愛睇!憑漫威超英角色「星爵」上位的美國男星Chris Pratt曾在清談節目中自認係英國求愛真人騷《The Only Way Is Essex》(亦即《TOWIE》)的Fans。他表示幾年前在英國拍攝《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)時就成日同老婆睇該節目。而他更自爆因此而學識英國口音。「星爵」愛睇求愛真人騷,「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)亦是英國真人騷《Geordie Shore》的忠粉!他更稱該節目是自己看過以來最偉大的一部電視節目。而「荷里活男神」畢彼特(Brad Pitt)近期受訪時亦自爆是英國真人騷烤焗比賽節目《The Great Pottery Throw Down》的Fans,每一季都有看!