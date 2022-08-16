Yoon A預告有三角關係　玄彬型爆谷《秘密任務2》

韓國型男玄彬與女團少女時代成Yoon A主演的韓片《秘密任務2：International》將於9月7日在韓國上映，並會於同月在香港開畫，他們今日與男星劉海鎮在首爾出席發布會，混血韓星Daniel Henney則因為身在美國而透過視像通話參加。

玄彬指今次是繼2005年拍韓劇《我係金三珣》後，相隔17年再與Daniel合作：「真的過了好長時間，這段時間因為我們在各自的位置好好演戲，才會再有一起拍戲的機會，能夠再見面真的很開心，在開拍之前已經好期待。」Daniel就說：「能與玄彬、劉海鎮和Yoon A合作真的非常高興，與玄彬是繼《我》劇之後再次見面，真的好開心，我和Yoon A也在2007年時見過面，所以再次見面時覺得好親切。」

而玄彬今年3月底與女星孫藝珍拉埋天窗，更榮升準爸爸，問到可有覺得自己有甚麼改變，他說：「我沒有因為個人事而有很大的改變，我只是希望《秘2》可以獲得更多愛戴，很好奇大家對電影的反應，我們真的很努力去拍，希望大家多多支持。」

Yoon A飾演劉海鎮妻子的妹妹，在第一季對北韓派來的刑警玄彬一見鍾情，她在發布會上說：「我在第二季終於有職業，是拍美妝影片的網紅，還有一個變化就是被鐵零（玄彬飾）偷走的心會分給新登場的傑克（Daniel飾），因而會出現自我掙扎，在內心出現三角關係。」