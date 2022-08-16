李元元阿媽笑個女「一枚流鶯」被圍插　被官方指唔夠秤停用帳號

藝人李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的女兒李元元（Lucy）人氣高企，獲封「最萌星二代」，Sophia不時於社交網發文，記錄Lucy的搞笑日常，深受網民歡迎，惟日前卻因一則發文「出事」，遭到網民圍剿。事緣Sophia甫出一張Lucy身穿白色裙，坐在椅子上，腿擘擘坐姿豪放，腳上的閃亮高踭鞋更微微甩開，Sophia即不經意地開玩笑，配文指：「廟街流鶯一枚，喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀，你咁樣係唔會有客㗎。」取笑囡囡，此言卻引起大批網民不滿，直指她用詞不當：「唔好咁樣話個囡」、「呢個世界真係乜人都有，咁樣笑自己親生女，仲要擺上網」、「開始覺得佢個女好慘」、「個女第時大個，實被同學笑到面都黃」，Dislike數更一度高達700。

「流鶯」一詞原指四處飛翔鳴唱的黃鶯鳥，但後來代表那些當街在路上兜搭男士，進行不道德交易的女士，故引起網民爭議，事發後Sophia亦急急清空Lucy的社交網，其用戶甚至被刪走。不過Sophia就於個人社交平台發文，否認有意主動刪走Lucy的用戶，而是平台官方突然審查，刪Lucy未夠歲數，不能使用該平台而刪走帳號：「其實呢我本人就冇delete度lucy個account，係因為lucy is not old enough喎，而比佢suspend咗個account。處理中處理中，大家稍安毋躁。」

及後Sophia冇受負評影響心情，繼續活躍社交網回應網民，對於搞笑留言，亦大方回覆指：「喂呀你唔好搞笑住先啦。」另上載Lucy的最新影片，見Lucy邊食燒賣邊撥頭髮，Sophia即笑稱「燒賣皇后」。