李元元阿媽笑個女「一枚流鶯」被圍插　被官方指唔夠秤停用帳號

藝人李璨琛和太太梁志瑩(Sophia)的女兒李元元(Lucy)人氣高企,獲封「最萌星二代」,Sophia不時於社交網發文,記錄Lucy的搞笑日常,深受網民歡迎,惟日前卻因一則發文「出事」,遭到網民圍剿。事緣Sophia甫出一張Lucy身穿白色裙,坐在椅子上,腿擘擘坐姿豪放,腳上的閃亮高踭鞋更微微甩開,Sophia即不經意地開玩笑,配文指:「廟街流鶯一枚,喂呀你可唔可以着番好對鞋先再講呀,你咁樣係唔會有客㗎。」取笑囡囡,此言卻引起大批網民不滿,直指她用詞不當:「唔好咁樣話個囡」、「呢個世界真係乜人都有,咁樣笑自己親生女,仲要擺上網」、「開始覺得佢個女好慘」、「個女第時大個,實被同學笑到面都黃」,Dislike數更一度高達700。

「流鶯」一詞原指四處飛翔鳴唱的黃鶯鳥,但後來代表那些當街在路上兜搭男士,進行不道德交易的女士,故引起網民爭議,事發後Sophia亦急急清空Lucy的社交網,其用戶甚至被刪走。不過Sophia就於個人社交平台發文,否認有意主動刪走Lucy的用戶,而是平台官方突然審查,刪Lucy未夠歲數,不能使用該平台而刪走帳號:「其實呢我本人就冇delete度lucy個account,係因為lucy is not old enough喎,而比佢suspend咗個account。處理中處理中,大家稍安毋躁。」

及後Sophia冇受負評影響心情,繼續活躍社交網回應網民,對於搞笑留言,亦大方回覆指:「喂呀你唔好搞笑住先啦。」另上載Lucy的最新影片,見Lucy邊食燒賣邊撥頭髮,Sophia即笑稱「燒賣皇后」。