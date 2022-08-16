星級化妝師親授「人間芭比」Lisa眼妝秘訣

韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa，由於濃眉大眼且五官精緻，如洋娃娃一樣，而獲「人間芭比」之稱號，從而成為女生們的化妝參考對象。因此今集《我要「妝」明星》特別請來星級化妝師Annie G. Chan來教大家如何打造Lisa的眼妝，並同時教授多個化妝小技巧，讓大家都可以輕鬆化出心儀妝容。

Lisa眼妝 步驟1：塗眼影

不說不知，原來Lisa最具特色的貓眼妝，是來自80年代的煙熏眼妝所演變而來，眼影及眼線十分重要，稍有不慎，就很容易變成熊貓眼。

所以上眼影前，先要用黑色眼影筆將整個眼窩塗黑，然後用黑色眼影粉在眼窩上印壓，印3次粉後才慢慢將眼窩上的眼影粉刷散，再將多餘的眼影粉用棉花棒去弄掉，出來的效果便會較為自然，而且眼影粉不會掉落眼袋。

Lisa眼妝 步驟2：塗眼睫毛液＋劃眼線

塗完眼睫毛液後，最重要在最內眼線的位置，加上一條深黑色的眼線筆，呈現出立體感。Annie G. Chan還特別提到，如想要劃出完美眼線的話，最好將鏡平放在枱上，令眼睛視線向下望，並由眼尾開始劃上前，這樣就可以走紋之餘，亦會更易上色。

Lisa眼妝 步驟3：劃臥蠶

完成上眼蓋，當然不少臥蠶，但如不想臥蠶變眼袋，就要在落筆前先眯起雙眼，讓臥蠶位顯現出來，之後才下一筆和刷少許眼影粉，這便會令眼睛的比例較好，令眼睛看起來比較大。

棉花棒是化妝好朋友？

星級化妝師Annie G. Chan在最後亦有特別提到，如眼影太重、眼線劃出界的話，大家可用棉花棒來抹掉，甚至可用棉花棒來將多餘的粉抹去，因此棉花棒是化妝箱的必備之物。