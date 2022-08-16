下午茶新味　室內戶外好享受

香港夏季時晴時雨，天氣晴朗時可在戶外野餐或下午茶。若然有雨，於室內嘆下午茶賞雨景，也是相當好氣氛。最重要是近日又有多個新口味下午茶上市，既有以水果或花卉等食材入饌，又有和品牌聯乘，大家又有藉口約閨密聚會。

夏日果味

夏天帶來多款時令的鮮果，用來做甜點最好不過。灣仔香港瑞吉酒店The Drawing Room由現時至9月22日推出夏日下午茶，選用世界各地水果為題打造美點。特色甜點有檸檬香草蘋果千層酥、椰子杧果奶凍、紅莓荔枝朱古力、蘭姆酒菠蘿蛋白脆餅和杏桃芝士蛋糕等，鹹點有炙燒吞拿魚、意式雙奶凍和加入柚子的油甘魚他他，用來配氣泡雞尾酒Bellino或富柑橘香的Lina，一樣咁夾。

香甜杧果

香港人對甜美杧果的喜愛度爆燈，銅鑼灣富豪香港酒店帝廊由現時至9月30日，推出香杧滋味下午茶，無論鹹甜點都選用杧果入饌。鹹點有的香杧龍蝦多士、香杧牛油果龍蝦漬、煙熏雞胸伴香杧蘋果沙律、香杧鮮蝦雲吞伴杧果辣汁和香杧壽司卷。甜點有香杧意大利奶凍、杧果熱情果芝士蛋糕、香杧朱古力慕絲、楊枝甘露及香杧葡撻，最厲害是連飲品都有杧果茶或香杧橙冰茶選擇，杧果控要留意。

清新柑橘

朱古力拼配水果有不同的組合，一款才是你心目中的最佳配搭？香港沙田凱悅酒店咖啡廳由現時至11月30日，推出朱古力四重奏 X 柑橘下午茶，餐廳選用4種不同口味的朱古力，加柑橘類水果打造美點。甜點有軟滑的香檳白朱古力‧西柚慕絲和柚子忌廉牛奶朱古力千層蛋糕，酸爽的紅寶石軟心朱古力‧檸檬果凍及濃郁的黑朱古力橙榛子絲蛋糕等。鹹點有煙三文魚‧魚子醬和中東風的香辣雞‧鷹嘴豆呢‧竹炭麵包等。餐廳可選擇加配的2款朱古力特飲，包括朱古力天尼或野莓朱古力奶昔，讓甜美清新的氣息持續下去。

精緻花系

除了水果，夏日繁花盛放，也是茶點的好題材。尖沙咀千禧新世界香港酒店大堂酒廊近日推出花系主題「隨您配」下午茶套餐，以花入饌創作多款美點。當中包括仙人掌狀的開心果紫羅蘭雜莓撻、洛神花雲呢拿慕絲、玫瑰荔枝紅桑子撻、薰衣草士多啤梨慕絲和茉莉花朱古力餅等。鹹點有黑松露雞肉沙律牛角窩夫、鵝肝慕絲甜酒啫喱和精選三文治等，大家可按個人喜好配搭自己的口味。每份下午茶會送上1件鮑魚撻，周末限定會有波士頓龍蝦包、黑松露菌蝦丸及半熟澳洲和牛伴蒜茸多士各1件。

紳士淑女之選

很多人都說下午茶其實是女士主場，但只要遇啱主題，男士也可以開心用餐。香港美利酒店近日推出2款下午茶，由現時至9月25日，Popinjays和美妝品牌Christian Louboutin Beauty合作，因應新出的香水輕盈版而設計全新下午茶。茶點以不同的紅色調表達，如紅絲絨蛋糕、士多啤梨雲呢拿卷蛋、粉紅朱古力檸檬香草蛋糕，另還有松露朱古力蛋糕、黑森林朱古力撻、紅桑子柑桔奶凍、白桃芝士撻、玫瑰檸檬瑪德蓮、法式馬卡龍和林明頓蛋糕等，每位客人可獲贈指定香水瓶、唇膏體驗裝等禮物。另外，Murray Lane於逢星期六及日推出新的紳士下午茶，當中有蘇格蘭夾心蛋、約克邵布甸、煙熏三文魚慕絲和牛小排脆皮等，另外還有多選芝士和甜點，客人可加指定價錢配4杯啤酒，啖啖肉配啤酒，男士們應可渡過一個暢快舒爽的下午。

瑰麗美點

男士想送花給女士，首選就是玫瑰，HABITU由現時至9月18日，和Francfranc及本地護膚品牌Skin Need合作推出新品，瑰麗英式下午茶中有意大利青瓜花天婦羅、鹽漬紅菜頭撻、羅勒番茄烤多士等美食，茶點會用家品店的粉紅甜點架盛載。雨過天青的話，想到戶外和陽光玩遊戲，可揀選玫瑰假日野餐盒，打開粉紅色盒子，會發現香濃惹味的田園烤雞串、香脆藍蟹餅、煙三文魚三文治、雜錦芝士拼盤、提子鬆餅及時令水果杯，邊吃邊配洛神花田園檸檬水或冷萃玫瑰咖啡，超嘆。客人選購假日野餐盒，可獲防曬尊貴放行套裝1份。