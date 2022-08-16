東冲有料到：泰國有錢人的樂趣

最近誤打誤撞下發現了一間咖啡店，但真正的重點是店內有逾兩萬隻二手日本版黑膠唱片供顧客選購，規模堪稱泰國最大。（胡慧冲提供）

在泰國這個地方生活了很久，親眼看到很多有趣的事情。

當地有很多有錢人，有些的富貴生活可以很誇張，有一些則保持低調，但他們總會為自己找一些樂趣。例如會開一些你覺得不會有人幫襯的店舖，但其實背後純粹建基於老闆的嗜好或收藏，不理會生意賺蝕，只求跟自己喜歡的事物朝夕相對已覺開心。

最近誤打誤撞下發現了一間咖啡店Vinyl & Toys ，但咖啡並不是重點，真正賣點係店內竟然猶如一個二手黑膠唱片俱樂部，據老闆所講這裏收藏了兩萬張唱片，每款唱片只得一隻，並且全是日本版！如果有收藏黑膠碟的朋友，都會知道日本版跟原裝版有所不同，例如會附送寫真集或採用了不同的包裝設計，絕對賞心悅目。小弟便收藏了很多《007》的日本版唱片，跟其他版本比較確係「零舍不同」。店內唱片主要以歐美歌曲為主，亦有電影及日本動漫Soundtrack。除了唱片，這裏亦有好多令人目不暇給的日本懷舊玩具，不過幾乎不作售賣只供觀賞。

其實店舖老闆本身係一個日本文化發燒友，收藏了好多玩具及唱片，舖內所見僅是他一部分藏品，眼見還有很多一箱箱從日本寄來的唱片還未開箱呢，可堪稱是全泰國最多黑膠碟的地方。每張售價約為THB500（約HK$111）至THB600（約HK$133），價格相宜。

店內的唱片雖然是可以購買，但試問真正前來購買的顧客會有幾人呢？

如此的大鋪頭並有恍如唱片公司般的裝修陳設，需要花費多少錢呢？但對於有錢人這些錢根本「唔志在」，但求有個地方讓自己生活在喜歡的珍藏之中，飲杯咖啡聽聽唱片再望望周遭環境，最重要係可隨時摸摸聞聞，實在係非常好Feel。

到訪之日小弟亦買了一隻日本版的《007》雜錦唱片，唱內的曲目其實自己都已經擁有，心儀的是與眾不同的唱片包裝及劇照，絕對是一份情意結。除了《007》之外還有大量《星球大戰》唱片，身為粉絲肯定會超級喜歡。美中不足是店舖地點並非在市中心兼有點偏遠，但如果你係黑膠唱碟發燒友，到此一遊保證會樂而忘返，而且現場設有唱機，如果你決定了買碟更可於現場播放收聽，如此配套相信沒有其他地方可以媲美。

胡慧冲