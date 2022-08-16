王浩信同7位女星傳過緋聞　有人仲激到陳自瑤講明誓不同場？

視帝王浩信今日（16日）再傳出已與太太陳自瑤（Yoyo）正式離婚，更有指因男方異性緣太旺，導致2人關係惡化，分手收場。事實上王浩信入行以來緋聞無數，更先後與7位圈中女星扯上關係，有指佢早喺入行前曾同陳法拉拍過拖，惟因返港發展令感情無疾而終，不過2人雙雙否認，男方結婚時陳法拉都有出席婚宴大方送祝福。而喺王浩信結婚前，佢就同時與𡃁模Cammi及莊思明傳出緋聞，前者曾指與佢寓所密會，後者則被指背Yoyo同男方暗交，事後莊思明則表示與王浩信出過幾次Trip，係好朋友關係，但否認被追求。

至於王浩信婚後，都繼續緋聞不斷，2015年有傳佢與黃心穎合演劇集《東坡家事》時，於內地拍外景過從甚密，不避嫌公然打情罵俏，有指Yoyo更嬲到分房瞓，不過以家庭為重，都係選擇公開力撐老公。至2017年，王浩信再被指與蔡思貝合作《踩過界》撻着，有傳孤男寡女於貴賓房打邊爐，事後王浩信堅稱係一大班人聚會，緋聞原本告一段落，但及後合作續集時又再被重提，更有指當時Yoyo已作出最後通牒，講到明與蔡思貝「有你冇我」拒絕同場。

此外，王浩信拍攝《溏心風暴3》，因與「細龍太」陳偉琪同場而傳出緋聞，之後同江嘉敏於英國拍攝《兄弟》時，又傳出女方主動獻殷勤埋身，不過兩位女主角事後都一致否認，仲急急劃清界線，指與王浩信並不相熟，合作後再冇聯絡。