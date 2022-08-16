黃嘉樂擺酒兄弟團有馬國明唐詩詠　陳自瑤傳婚變疑避席

藝人黃嘉樂本周五（19日）將迎娶人像攝影師女友江惠賢（Samantha Kong），兩人將假香港麗思卡爾頓酒店舉行結婚晚宴，嘉樂在今年5月兩人拍拖5周年紀念日子成功向女友求婚，今日（16日）一對新人向傳媒發放結婚照，據知婚宴當晚會延開20多席廣邀親友，家樂的兄弟團團員包括馬國明、唐詩詠、許家傑、楊潮凱、林子善、李天翔、陳偉洪等。本來有指陳自瑤亦會出席，不過剛爆出她與王浩信離婚的傳聞，所以她到時好大機會避席。

另外，黃嘉樂在劇集《痞子殿下》中飾演三王子「紀揚」，近日接受娛樂新聞台《星光路上》主持人潘盈慧訪問，中學畢業後，嘉樂本來疊埋心水做海關，但因爸爸反對改為到電訊公司工作，豈料因一次出勤到清水灣電視城藝員部整電話，憑藉煞食外形獲邀入讀藝訓班，當時嘉樂即時反應是：「乜做呢行唔係要有後台咩？」事後，經多番考慮及爸爸同意下決定投身電視圈。

藝訓班畢業後，他順利接拍處男劇《無考不成冤家》，與「Liza姐」汪明荃飾演母子，他稱最難忘是跟Liza姐「飛紙仔」演對手戲，當年仍是新人的他自然「驚到震」，但因阿姐全程予以鼓勵，令他得「零壓力」完成任務，由於處男劇戲份不少，嘉樂坦言當時惹來同期演員冷言冷語，更遭質疑是否有後台。

憶亡父哽咽

因為天生童顏，他在電視圈打滾了近9年也未能突破「御用細佬」框框，早年轉戰內地、並在中央電視台古裝神話劇《媽祖》擔任要角，正當事業稍見起色，他父親卻癌病惡化，當時監製梁材遠邀請他回巢拍攝《守業者》，他便決定返回香港發展兼陪伴亡父走過最後的日子。提及亡父，他忍不住哽咽說：「爸爸未過身前，我跪地同佢講唔好走，我話我（嘅事業）會好㗎，但結果佢都係睇唔到……我問佢有冇覺得我入錯行？佢話冇，又叫我畀心機、唔好放棄，我先可以繼續堅持到今日，所以千祈唔好再問我『做咁耐都係啲唔太緊要嘅角色，點解仲繼續做？』，因為我應承咗爸爸。」

被未婚妻批評演技

嘉樂還大爆未婚妻Samantha曾批評其演技：「佢話我做得好差，開頭我都嬲，但慢慢知道佢係為我好，我咪死死地氣喺佢見唔到嗰時自己練（演技）囉；同埋我係易忟憎嘅人，每次佢話我做乜咁惡時，都會幫到我改善待人接物技巧。」最後嘉樂更對着鏡頭向Samantha承諾會努力工作，並希望將來能晉升男一，畫面感人。