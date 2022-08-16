毛舜筠鼓勵姜濤：大家要珍惜年輕人！

藝人毛舜筠（毛姐）和導演彭秀慧為電影《阿媽有咗第二個》宣傳，接受鄭裕玲（嘟姐）主持的電台訪問，毛姐指接拍電影時並不認識姜濤，被嘟姐笑指是奇聞。她又指曾經受到ViuTV高層金廣城邀請做《全民造星》評判，更用了多個通宵看此節目，看完之後她覺得為何會有一個這麼可愛的小男孩（姜濤），更跟公司爭取與他合作。

毛姐又大爆一年前正式開工埋位拍戲前，與姜濤、柳應廷（Jer）去了Staycation，大家相處了2日傾偈了解，嘟姐問她有否鬧姜濤時，她說：「梗係冇啦！係要鼓勵，鬧怕佢就唔好。」彭秀慧被嘟姐問到會否夠膽叫我毛姐NG時，她說：「不如我講過小道消息，啲幕後話點解今次毛姐咁順攤，咁Nice嘅！好多嘢我哋係同一陣線，所以合作好好！」

說到姜濤與Jer沒有太多演戲經驗，毛姐說：「一開頭關係係建立得好好，佢哋亦盡晒能力，一早圍讀同排晒，但佢哋始終新人，會緊張，但我唔會講嘢，因為導演已經講緊，咁咪對多幾次，我哋去睇、去幫你，佢哋亦都喺一個好安心嘅情況之下去做，好似有場戲姜濤喺海邊講心事，我哋畀時間佢慢慢培養情緒，我哋以前邊有得等，依家佢哋可以慢慢READY，唔得唔緊要，再嚟過，佢哋真係好幸運。」

原本安排了姜濤和Jer訪問，但二人已暫時「停工」，毛姐說：「我覺得世事瞬息萬變，突然間發生嘅嘢可以影響咁大，點會諗到佢哋兩個就係唔出得嚟，當然係一個遺憾，我相信佢哋企番出嚟會更加珍惜，大家更會APPRECIATE呢12個年輕人，有人問過我如果攞番姜濤今日咁成功，同當日Leslie（張國榮）去比，我覺得失去嘅嘢永遠都係最好嘅，但今日更加要珍惜嘅係我哋嘅年輕人。」