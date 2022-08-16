本日日本：建築大師出手！必去3大型爆特色Cafe

來自奧地利作家Peter Altenberg的名句：「我不在咖啡店，就是在往咖啡店的路上。」似乎成了現代人的生活寫照。除了咖啡本身的味道，咖啡店的設計也是吸引我們愛待在那兒的原因。日本不少咖啡店請得世界知名建築大師打造出獨特的空間，將於8月20日在鳥取市福部町鳥取砂丘會館旁開幕的TAKAHAMA CAFE就是其中之一，由日本著名建築家隈研吾設計，平行四邊形的外觀十分奪目外，更可在其露台望到遼闊的沙丘景色，勢必成為當地的人氣景點！

-------------------------------

融入當地元素 三樓露台賞景

由隈研吾設計的TAKAHAMA CAFE，賣相當然與別不同。高約9米的單幢建築樓高三層，外觀從側面看就像個巨型的平行四邊形，相當獨特搶眼！店舖佔地約190平方米、設有93席，建築材料方面採用了鳥取縣出產的直交集成板（CLT），擁有耐火耐震、加工容易及削減碳排放等優點。室內布置方面，除了牆身及吧枱等採用了令人聯想到高低起伏沙丘的波浪線條設計外，就連燈罩也使用了混合鳥取砂丘沙粒的和紙炮製，到處都充滿心思。不過最吸引的還是三樓設有開放式大露台，可以飽覽對出的日本海及沙丘風景。至於提供的飲食亦夠睇頭，有當地烘焙的咖啡、以20種香料精製的手工可樂、亦有多款口味奶昔及刨冰，還有漢堡包等包類選擇，在鳥取砂丘行得累了，到這邊坐坐是不錯的選擇。

-------------------------------

化妝品旗艦店 細味大自然

產品一向只放在百貨公司櫃位發售的護膚品牌ICOR，於去年9月終於在北海道虻田郡二世古開設了附設Cafe的旗艦店ICOR NISEKO，並邀請到日本名建築師長谷川豪負責設計。據講他於2019年春天到訪二世古時，發現了一處清幽河堤，該處只聽到由羊蹄山雪水注入小河的潺潺流水聲，加上品牌的出品亦使用羊蹄山雪水作成分，於是便決定店舖落戶在此。為求與當地的自然風景融為一體，旗艦店特別設計成一所長達52米、呈S形的長細線狀建築。室內布置走簡約路線，並愛使用大窗戶將外邊的風景引入室內。店內除了售賣品牌全線護膚品外，還有提供帶美容效益的輕食及飲品，包括二世古名店Hakko Ginger的薑啤、余市蘋果汁等，也有素三文治或自家製肉腸等，為令大家更能享受這裏的環境及流水聲，店舖特別設有一處像涼廊般的半戶外空間，大家可以在此邊用餐邊享受大自然的美。

-------------------------------

環保設計 紙管大包圍

東京都世田谷區松原一帶完全看不到湖，卻有一間咖啡店名為「Hagukumu湖畔」。Cafe的裝潢與家具大有來頭，委託了著名建築師坂茂負責設計。獲獎無數的坂茂擅長用輕量環保材質設計，這間Cafe無論牆壁、天花、櫃、椅子及吧枱都以再生紙紙管炮製，營造出溫暖而統一的感覺，就像在湖畔享受寧靜的時光。Cafe的Logo由三個圖形構成，分別代表了對話、食物及學習，藉健康的美食、從對話帶來的新發現，再加上不同類型的工作坊，重新審視內心。食物方面，選用來源可溯及有益的天然食材，例如未施打抗生素的肉類、石川縣的有機米及微生物發酵調味料等，健康美味。有些人覺得一邊吃飯一邊傾談沒有禮貌，這裏卻非常鼓勵，更不時舉辦交流晚餐會，客人可在餐桌上同樂。