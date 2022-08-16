就是青春︱洪韻騏獲封翻版炎明熹有壓力：我同佢各有特色

香港開電視選秀節目《就是青春》參賽者洪韻騏（Wincy）與林躍翰（John）齊齊受訪。Wincy背着「翻版炎明熹」之名，問她可有壓力，她說：「係呀，不過我同佢各有特色，都欣賞佢演出令人眼前一亮。（除咗唱歌外，你仲有乜強項？）畫畫、彈琴同跳舞，我都學咗幾年芭蕾舞。（你對自己演唱嘅劇集宣傳歌滿意嗎？）幾好，喺電視聽到自己嘅歌聲好得意。」

至於被指貌似胡鴻鈞的John則說：「好多朋友話我哋似樣，我就覺得角度啫。其實我幫過佢MV跳過舞，但同佢唔認識。（想擺脫翻版之名？）想，但又唔係好介意，最緊要大家記得我就係我。（曾參加過兩次《全民造星》？）係，自己好想入行。」

而參賽者劉庭君（Mindoro）身形微胖，又透露為參加今次比賽，已成功減去20磅：「依家大約58KG，想減到52KG，所以平日要食得健康啲，同埋飲好多水。雖然我缺乏身形同高度，但希望盡能力走到最後。」另外，18位參賽者年齡由12至27歲，年紀最小的趙啟嵐及司徒泆同樣表現相當淡定，前者更演出經驗豐富，曾於劇集內扮演林峯兒子。

製作費高達2千萬

製作人余詠珊與丈夫何哲圖都有現身記者會，節目由余詠珊牽頭纜的「好好製作」負責，受訪時她表示：「今次製作費高達2千萬，開電視其實已經同所有參賽者簽晒約，培育佢哋為『寶藏』。嚟緊我哋都會每年舉辦一次，因為娛樂圈需要新血承傳。」她又指已陸續安排參賽者們幕前演出及走進錄音室：「好似開電視嘅節目及劇集宣傳歌，我都搵咗佢哋幾個負責演唱。」她透露18位參賽者由年初開始受訓至今，所有花絮都已被攝入鏡頭內，但正式拍攝倘未開始：「第一集會喺9月24號推出，成個節目有15集。」

所有入圍參賽者經千人海選進級，大部分「身懷絕技」，例如「炎明熹勁敵」洪韻騏、「翻版林家謙」康志維及「翻版胡鴻鈞」林躍翰，而「高學歷一族」則有「準社工」阮偉倫及「準醫生」林曉蕙等。而談到今次賽制，余詠珊說：「盡量想觀眾參與，會有唔同類型嘅評判組合，包括大、中學生，我哋又會去科學園拍攝，搵IT人投票等等。」她又指自從洪韻騏被報道成「炎明熹勁敵」後，其心理壓力不少：「所以都有同佢做心理輔導，其實冇話競唔勁敵嘅，樂壇永遠需要新人，我哋覺得Gigi（炎明熹）都係好有嘅價值嘅歌手。」