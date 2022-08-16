Mercedes EQE 350+　565Nm大扭力654km高續航力

Mercedes-EQ家族成員多，繼EQC、EQA、EQS、EQB、EQV先後輸港，終於輪到EQE。全新EQE跟旗艦EQS一樣，同採用專門開發的EVA2電動車模組化底盤平台構建， 雖然車長和軸距分別較EQS短270mm和90mm，但車身闊度卻寬上45mm，前懸和車頭長度更短，車身線條變得更緊湊而流暢，配上與車身闊度一致的大尺寸輪圈，令此純電動中型行政房車更添動感跑格。

率先抵港型號為EQE 350+，車載後軸電馬達及90.56kWh鋰離子電池組，可輸出292hp及565Nm的最大馬力及扭力，0-100km/h加速只需6.4秒完成，極速210km/h，續航力達654km（WLTP）。以170kW功率DC直流快速充電，15分鐘便可補回250km續航力。若使用Wallbox三相電或公共充電站以11kW的AC交流電充電，8.2小時可將電池充滿。

車載高效動力回收系統，駕駛者可透過設在軚環後方的撥片從D+、D及D-三個改變能量回收幅度選擇。加上有ECO Assist輔助功能，能可按駕駛情況目動提供最理想的回收幅度。當偵測到前車時，動力回收系統已可為車輛減速，遇上紅燈時這減速力甚至可煞停車輛。試駕期間，大部分情況下只需透過右腳踏便可控制車速加減，甚少使用制動腳踏來減速和停車，節省不少腳力之餘，亦可減低迫力皮損耗。

車廂的寧靜度亦相當高，行車時完全感受不到傳進車廂的風噪聲及摩打運作聲，這多得廠方一直以來對控制NVH方面(噪音、震動、粗糙度)的講究。受惠於達3,120mm的長軸距和1,961mm的車身闊度，EQE擁有更勝現行E-Class的前後排腿部及肩部空間，其中前座肩部空間多27mm。豪華車廂布局及配置跟標準版EQS相若，中控台採用注入Electric Art設計元素的木飾板，OLED中央屏幕、數碼化儀錶、ENERGIZING AIR CONTROL Plus空調系統 、氣氛燈及全景式天幕天窗 等全屬標準配備。

規格表

車型：4門5座位電動豪華房車

鋰電池：90.56 kWh

馬達：後軸電馬達

最大馬力：292hp

最大扭力：565Nm

驅動：後輪驅動

續航距離：654km（WLTP）

0~100km/h：6.4秒

車身體積：4,946×1,961×1,510mm（長×闊×高）