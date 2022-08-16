女性患「應力性尿失禁」

Q：今年42歲，約兩個月前膀胱開始有事，容易滲尿，首次發生是大笑的時候有少許尿滲出來，另有多次是孭着或抱起孩子的時候，現惟有用衞生護墊防止尷尬。其中一次和丈夫親熱，我比較興奮，事前忘了小解，一急起來便衝去洗手間，還是滲了，終於被丈夫發現問題。他即時反應比較輕挑和亂說話，我生氣到不理睬他，之後他哄我和很認真地叫我去看醫生。之後幾次性生活，丈夫都非常謹慎問我要不要去廁所，弄得感覺很緊張和煞有介事似的，想知道這是不是跟產後有關，我在一年多前生了小朋友，懷孕前是從未發生過滲尿問題。

張小姐

A：這症狀叫做「應力性尿失禁」，是婦女失禁問題中最為常見的一種。受失禁困擾的女性有高達8成是患上「應力性尿失禁」，通常發生於年紀漸長、產後、停經的女性身上。

由於多數女性視失禁為一種尷尬、羞恥和禁忌之事，問題發生初期只懂得被動防衞，如不停提醒自己不急也要上洗手間、日夜使用衞生用品，甚至減少飲水等，然而這些措施無助解決根本問題，甚至引致拖延和惡化。

「應力性尿失禁」的成因是，女性的骨盆底肌肉鬆弛，尿道口控制能力減弱。一些日常舉動包括咳嗽噴嚏、大笑、做運動、提舉重物等，霎時增加了腹部壓力，膀胱亦會受壓。正常情況下，骨盆底肌肉會立即作反應式收縮，內骨盆筋膜亦同時收縮往上頂，此機制能防止滲尿。可是當情況異常，便容易發生「腹壓、膀胱、骨盆底肌肉」三方不協調，導致失控漏尿。

明白了此情況，女性可循兩方面着手 :

第一，正面面對問題，立即去約見婦科和泌尿科醫生，分別檢查婦女內生殖器官，以及膀胱至骨盆底肌肉，以全面地對症下藥。大部分輕微患者，只需要進行收緊尿道括約肌和骨盆底肌肉訓練練習，或接受儀器治療，便可解決困擾；少部分嚴重患者則需經手術去重建肌肉的收緊能力。

第二，伴侶關係方面，既然丈夫已得悉症狀，也鼓勵你去求診，你也別要耿耿於懷，丈夫畢竟是初次面對這症狀，他才善意提點你上洗手間，而非厭惡。最重要是不要拖延，盡快解決症狀，讓自己痊愈和釋放心理負擔，毋須再擔驚失怕。

李偉儀