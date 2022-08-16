艾妮賀師姐Twins成軍21周年　翻唱經典金曲Medley

今年是Twins成軍21周年，昨日更是她們推出首張專輯的日子，同門師妹艾妮（Elly）便孖小師弟黎展峯（Andy）翻唱Twins金曲Medley的短片上架，為師姐慶祝一番。原來這次的錄音及拍攝全是Elly自資，除了慶祝Twins出道21周年，又歌癮發作想跟大家回味Twins的金曲，提到找師弟Andy合唱，Elly搞笑道：「我係『誘拐』佢嚟同我一齊合唱，當初因為想將師姐嘅歌轉成男女合唱試吓個感覺，咁啱又知公司有男新人出道，而且夠高key，所以就搵咗Andy嚟幫手。我仲記得佢同我講：『師姐，我想做呀，但我無咩budget，點算。』我就話：『唔怕，你嚟錄音室就得㗎啦，姐姐幫你度掂佢，就係咁成功『誘拐』咗Andy嚟同我合唱。」

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對於Elly的「誘拐」，Andy坦言surprise：「因為本身只係諗住搵Elly師姐一齊拍吓片，點知佢直接話一齊合唱cover。同埋平時我都有睇開佢嘅cover片，覺得好好聽，所以今次可以同佢一齊合唱超開心。遲啲我一定會邀請佢同我一齊拍做運動片，報答番師姐。」Twins的歌曲中，Andy自爆《愛情當入樽》是他減肥的力量，他說：「因為細個時候一聽到首歌就會好想去打籃球，所以呢首歌都算係推動我減肥嘅一股力量。雖然今次medly入邊無唱，但希望遲啲仲有機會唱俾大家聽。」

有傳Twins會舉行演唱會，Elly表示十分期待：「有嘅話一定會睇，集體回憶喎，我都係聽師姐嘅歌大㗎。」Andy同樣是聽Twins的歌成長，問到會否想合唱，Andy說：「我可以同師姐合唱《死性不改》呀，大家記得幫我出呢句，希望師姐睇到。雖然未知會唔會有演唱會，但我都好期待。當陣時基本上身邊嘅同學朋友都係聽住佢哋嘅歌大，或者去唱K都會唱佢哋嘅歌，就算唔啱key走晒走都照唱。」