鹿晗終於蒲頭現身真人騷　山寨版男團ESO全員改名

內地男星鹿晗係前韓國男團EXO成員，返回內地發展之後人氣強勁，成為新一代流量小生！不過佢近年從頂級流量跌下神壇，已經有幾年冇入劇組，近年甚少公開露面，日前佢終於蒲頭，參加真人騷《毛雪汪》，喺預告中睇到佢留咗中分齊肩短髮，依然青靚白淨，孖主持人毛不易唱K，一展歌喉！佢提到讀書成為學校「風雲人物」嘅感覺：「老爽了。到了初一，不斷地有就比我們高一級的學姐，突然過來說，你好可愛啊。」網民翻查資料證實佢喺讀書嗰陣已經被封為「校草」，大讚佢當時已組顏值十足，似偶像劇男主角添！

而內地最近有隊山寨男團「ESO」大受網民關注，他們以鹿哈、黃子誠、王二博、張藝西、王俊卡、易烊幹璽、權酷龍等人組成，早前仲宣布直播出道，惹嚟唔少網民反感，因ESO中嘅成員嘅取名都同明星極似，從而提高曝光度。到咗今日（16日）以鹿哈為首的ESO宣布全員改名，目前鹿哈改名做凌達樂、王二博改成趙大博、黃子誇改為張子誠、林俊絕改成曾的絕，路啥改成李渤、權酷龍改成酷龍、張藝西-張西西等，不過到目前為止，ESO成員只剩下王俊卡冇改名，但係佢嘅社交網都已有一段時間冇更新，網民都話佢唔驚畀人告咩？