ONE PROMISE憑歌寄意　向家人道歉：I'm Sorry

樂隊ONE PROMISE的新歌《I'm Sorry》，歌曲靈感來自ONE PROMISE低音結他手Sora與家人的故事，首歌是講述子女對父母表達情感的生疏及反省，原來Sora有一段時間跟家人的關係很差，希望藉着這首歌，讓最難說出來的一句「I'm Sorry」用音樂表達出來。歌曲由ONE PROMISE作曲編曲，歌詞及Rap詞分別由T-Rexx和Anton填寫，談到錄製歌曲時有何困難，主音文廸說：「因為Anton嘅Rap詞相當密集，所以喺Rap同唱嘅速度方面用咗唔少時間調節，應該算係我哋第一次不停改變歌曲嘅速度。」

MV拍攝團隊特別邀請到，資深演員張松枝飾演男主角父親一角，以故事形式呈現歌曲大意，男主角從小到大終日看見父親只懂躺家大醉，兩人之間的溝通方式不是吵架就是動武，直到兒子長大成年父親離世後，重回昔日家中始發現，原來沒有好好地跟了解關心身邊至親，終於醒覺發現後悔不而。Sora說:「真實生活冇時光機可倒轉時光返到過去，而今次MV就可以帶畀我哋一啲安慰，彌補現實遺憾。」