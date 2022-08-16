美女錢湯　醒神又舒爽

香港好多住宅都好似豆膶咁細，想舒舒服服浸個浴真係唔使諗喇！而日本就有好多錢湯，即係收費嘅公眾浴室，有得沖涼又有浴池浸浴，真係超爽！同時亦有唔少日本AV以錢湯為題材，講男主角去錢湯沖涼，唔單止有艷遇，仲搞到連場激戰水花四濺！

難抵慾望

喺S1出品嘅《親切的錢湯兼職人妻》中，奧田咲結婚後生活枯燥，於是去到一間錢湯做兼職，打發時間之餘又可以搵外快，而咲妹韻味迷人又好波，令男人個個都睇到眼甘甘。有一日，佢為客人擦背嘅時候，用對巨乳係咁摩擦，搞到對方起晒生理反應，慾火難耐苦苦哀求咲妹幫忙降火，而阿妹見到客人雄偉嘅架生亦慾火飆升，就係咁佢開始人生第一次賣肉交易！自此之後，好多客人都慕名而來，搵奧田咲擦背按摩，甚至打番場水戰。

偷食人妻

由Madonna推出嘅《閉店際間之錢湯》入面，後生仔和也係一家錢湯嘅常客，有一次因為浸浴浸得太耐，搞到喺浴池暈倒，好彩得老闆娘神宮寺奈緒及時相救。為咗報答呢份恩情，和也一得閒就去錢湯幫手執頭執尾，後來更加對奈緒呢位又靚女又好身材嘅人妻生起非分之想，趁錢湯冇其他人時向奈緒又攬又錫，阿妹起初都有反抗，但係好快就被呢位小鮮肉嘅熱情征服！後來，和也成日嚟錢湯，表面上係幫襯，其實就係搵機會同奈緒鬼混。

簡評

本仙曾經去過日本嘅錢湯體驗一下，當中嘅設施相當齊備，甚至可以玩半日都得，真係爽到不得了！而今次為大家介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意奧田咲主演嘅《親切的錢湯兼職人妻》，原因係咲妹韻味迷人，而且上圍對水晶H奶真係好正，睇住佢服侍客人嘅時候，雙峰係咁貼住對方已經夠晒挑逗性，加上喺多個不同環境激戰，有時仲要係偷偷摸摸咁行事，令作品更添刺激！