王嘉儀豁出去飛車　挑戰自己極「變態」

唱作女歌手王嘉儀（Sophy）加盟Juno（麥浚龍）旗下，推出第一首新歌《自然變態》，這首歌於疫情期間特地飛往台灣錄製，MV中她更首度嘗試跳舞，教人眼前一亮。今次她再跟音樂人周耀輝合作，她說：「耀輝用一個宏觀角度講何謂『變態』，好喜歡佢呢個從『變』講到『變態』嘅概念。其實好多我哋視為唔正常甚或變態嘅事情，又或者變幻本身呢件事，都係自然嘅一部分，擁抱呢啲變幻、唔正常，或者係社會覺得變態嘅事情，係一種好有力量同解放嘅心情。」

MV中Sophy找來一班她形容為「古靈精怪」的朋友參與其中，因為有這班朋友一同拍攝，她也盡情釋放自己，透過跳舞表達自己的內在情緒說：「因為始終係一首舞曲，所以將自己以前從未展現過嘅面向畀大家睇。其實每一次做新Project都希望挑戰自己，隨住呢首歌嘅音樂郁動我嘅身體，都係一件自然不過嘅事情，希望大家會有新鮮感，會覺得我郁得夠自然夠好睇。」

除了跳舞，不懂駕駛的Sophy更要在MV中「飛車」，她笑說：「場景同歌曲係非常脗合，但本人係冇揸車，係幾需要豁出去同埋有膽量去做嘅嘗試，不過最緊要拍出嚟好睇同進入到呢首歌嘅音樂世界。」稍後她將與陳柏宇合作開騷，忙於綵排的她透露：「同柏宇及團隊都有好多唔同諗法，當中特別加插咗合唱環節，有啲本身係合唱歌，亦有一啲係其他歌手嘅獨唱作品改做合唱，係專程為今次音樂會重新編曲。」