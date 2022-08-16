Sunmi韓國內衣女模　透視誘惑

俗語有話「做嗰行精嗰行」，雖然未必人人認同，但套用喺韓國內衣模特兒兼網紅Sunmi身上卻係貼切不過，喺網上經營自家品牌內衣嘅佢，經常換上唔同款式嘅內衣做直播，將迷人身材展露無遺，夠晒吸睛，生意更係蒸蒸日上！

騷胸半露

喺韓國首爾出生嘅Sunmi，早喺佢成為人氣網紅前，其實係一位模特兒，而且經常周遊列國出騷表演，擁有迷人樣貌及火辣身材嘅佢，更主攻內衣及泳衣兩個範疇。而佢亦一啲都唔吝嗇展露激凸雙峰，經常喺社交網站分享性感自拍照，大部分都係騷胸半露。要知道佢經常以比堅尼造型示人，嗰對激凸雙峰更係相當吸睛，因此令佢喺短時間內人氣爆發，至今粉絲更已超過58萬，相當厲害！隨住人氣急升，佢亦開始為泳衣及內衣品牌擔任代言，亦經常透過示範穿着唔同款式嘅內衣同泳衣，既能勁騷自己火辣身材，同時又能為品牌進行宣傳，可謂一舉兩得。

引起熱議

隨住佢嘅內衣代言愈做愈多，令佢萌生經營自家品牌內衣嘅念頭，2019年佢終於開設網上專門店，正式踩入商界。佢除咗親自上陣做埋模特兒，亦開始經營社交頻道，實行透過影片展現內衣嘅性感魅力外，同時亦大騷自己迷人嘅身段，吸引大家嘅關注。

不過咪以為憑住佢嘅人氣，拍片會相當順利，事緣由於佢以肉色貼身打底衫，喺鏡頭前換內衣時，驟眼望落去會有裸體嘅錯覺，結果引嚟網絡熱議。正所謂「經一事長一智」，佢嘅影片係就係收歛咗，只係喺社交網嘅自拍照卻係更加性感，皆因道佢設計嘅內衣好多都係透視款式，從後面睇迷人股溝一覽無遺，真係超誘人呀！

Profile

出生地：韓國

身高：168cm

三圍：34D-24-34

有人問Sunmi點解身材咁Fit，原來佢亦係一位健身達人，為咗保持美好嘅身段，佢每日都會勤力健身，有時仲會加操特訓，難怪能夠練出六舊腹肌咁厲害，而大家Click入佢嘅社交網站，除咗可以欣賞到佢嘅性感自拍照，亦會見到佢做健身嘅照片。