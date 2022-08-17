【是日通勝】

農曆七月二十

壬寅年 戊申月 壬寅日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣、治病

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、24、34、48

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

金牛座：運勢欠佳只要暫時性，待人接物愈低調愈好。

雙子座：多點關懷身邊人，遇到困難才不會孤立無援。

巨蟹座：幸運指數居榜首，事業發展可望更上一層樓。

獅子座：頭頭碰着黑，愛情運最不濟，信心大受打擊。

處女座：事業運稍遜，凡事問清楚，自把自為是大忌。

天秤座：健康指數接近滿分，但事業方面或遇到阻力。

天蠍座：做好事不會吃虧，懷有一顆善心可帶來好運。

人馬座：若發現身邊人非真命天子，斬纜是一種解脫。

山羊座：告別不切實際的期望，處理公事宜腳踏實地。

水瓶座：工作順利，宜繼續努力，職場上可獲好口碑。

雙魚座：運氣佳，沒有甚麼阻滯，能按自己想法行事。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）猴 惹是非

鼠：已婚者感情穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

牛：需要跟時間競賽，處事宜分清輕重緩急。

虎：心平氣和，可以靜心處理一些棘手問題。

兔：直覺敏銳，面對突發事故也能應付自如。

龍：下午過後運勢轉佳，容易有意外收入。

蛇：受負面想法影響，有可能遭客戶投訴。

馬：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

羊：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

猴：是日沖煞，是非纏身，易招惹人事紛爭。

雞：桃花旺，向心儀對象表白，成功機率高。

狗：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

豬：獲得貴人支持，有望在職場上名利雙收。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

開學催旺讀書運

暑假即將結束，迎來小孩的開學月，為人父母當然希望小孩在新學年有更強的競爭力，除了鼓勵子女多努力，也可以借助玄學加強讀書運。

‧催旺文昌星

有利考試運及學業成績的四綠文曲星，在小孩開學這段時間可以加強催旺，今年虎年文昌星在東南方，五行屬木，在住所東南方放置四枝水種富貴竹催旺，如小孩的書房或睡房剛好在東南方，今年還可以多使用藍色、綠色或條紋窗簾，甚至擺放文昌塔及綠色的文具，進一步帶動讀書運。同樣道理，在小孩的書桌上多擺放綠色小物品，也能增加小孩對學習的興趣。

‧選擇書包文具

書包及文具是小孩每天經常使用的物品，在玄學上，選擇適合的書包文具配合小孩命格，對考試及讀書運也有正面的催旺作用。

春季出生（農曆一至三月）：首選白、金及銀色，次選藍、紫、灰色，搭配圓形或橢圓形圖案的書包。

夏季出生（農曆四至六月）：首選藍、紫、灰色，次選白、金、銀色，搭配水波浪圖案的書包。

秋季出生（農曆七至九月）：首選綠色，次選紅、粉紅及橘色，搭配條紋圖案的書包。

冬季出生（農曆十至十二月）：首選紅、粉紅及橘色，次選綠色的書包，搭配三角形圖案的書包。