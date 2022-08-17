陳自瑤王浩信「離婚」登熱搜　網民刻薄嗌恭喜

「視帝」王浩信與陳自瑤多年來屢傳婚姻亮紅燈，昨日（16日）更有消息指男方入紙家事法庭申請離婚，雖當事人已作出否認，但消息一出極速成為內地網上熱搜，更有不少網民於他們的社交平台留言「恭喜」，看來2人的婚姻狀況不被看好！

王浩信與陳自瑤（YoYo）2011年結婚，之後誕下女兒王靖喬。2人結婚初期不時晒恩愛，可惜近年卻屢傳婚變，昨日更有消息指雙方關係走到盡頭，王浩信現於內地發展，夫妻長期分隔兩地，而YoYo事業亦愈來愈旺，可獨立自主，再加上現年10歲的女兒明白父母情況，故雙方在和平氣氛下決定各走各路，男方更已入紙家事法庭申請離婚，與YoYo共同撫養女兒，結束11年婚姻。

夫妻各自闢謠

不過之後陳自瑤於社交網發文否認：「對於今天不是事實的報道，不作任何回應了，謝謝大家關心！」而王浩信亦發文表示：「一切安好，謝謝大家關心。」齊齊推翻離婚傳聞，就連他們的經理人樂易玲亦在社交平台留言：「不是事實的報道也被嚇了一跳！」希望王浩信及YoYo的心情不要被影響，又指感情的事，當事人清楚便足夠。

雖然一致否認離婚，但當2人離婚消息一出，即於內地網上瘋傳，更火速成為熱搜榜前3位。不少網民分別於王浩信及陳自瑤的內地社交平台留言，大多數是恭喜女方回復單身。就算之後2人否認婚變，仍有刻薄網民留言「白歡喜一場」，看來外界對他們的婚姻都不太看好。

緋聞不斷 關係惡化

其實多年前2人已貌合神離，王浩信被指異性緣極旺，緋聞不斷，先後與陳法拉、𡃁模Cammi、黃心穎、莊思明、蔡思貝、江嘉敏及陳偉琪傳緋聞，導致夫妻關係惡化，尤其跟蔡思貝的緋聞，有指YoYo曾向無綫高層提出不希望跟對方有任何合作，雖然王浩信對所有緋聞均否認，但有指夫妻關係跌至冰點！去年初舉行的台慶頒獎典禮，王浩信憑《踩過界Ⅱ》再奪視帝，在台上表示多謝太太，惟在台下的YoYo木無表情兼冷笑，更令外界質疑他們的婚姻狀況！

不過近年有指2人念及女兒的關係，雙方嘗試挽救婚姻，亦曾求助婚姻輔導員，去年9月更雙雙出席友人的生日派對，之後又一齊帶女兒去主題公園玩。今年初，YoYo奪台慶「最佳女配角」獎，亦有感謝家人包括老公王浩信，男方即於社交平台發文祝賀，雙方關係看似好轉。但隨着王浩信銳意打開內地市場，加上YoYo事業愈來愈好，關係漸趨平淡。早前YoYo偕女兒到沙灘遊玩，有網民表示看到「一家三口的倒影」，她即澄清：「明明就是我和女兒兩個人的倒影，怎麼會有3個人？」似有弦外之意。

黃翠如連詩雅封口 黎諾懿讚Yoyo堅強

Yoyo傳離婚，與她在無綫劇《那些我愛過的人》成為閨蜜的黃翠如與連詩雅一定好擔心，3姊妹經常私下聚會談心。對於Yoyo傳婚變，兩位好姊妹有默契齊齊封口。至於跟Yoyo剛拍完新劇《婚後事》的黎諾懿，早前亦跟王浩信合拍劇集《刑偵日記》，對於兩人傳簽字離婚，他說：「同佢兩個都熟，不過佢哋婚姻啲嘢，都係交番畀佢哋處理啦。我都係結咗婚嘅人，覺得應該留啲空間畀佢哋，平時工作唔會過問私人嘢，（之前同Yoyo拍劇，有冇覺得佢唔開心？）冇喎，同平時一樣，佢係個好堅強嘅女仔。」