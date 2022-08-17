阮兆祥的Talk︱為蘇志威牽紅線抱得小慧歸　死黨郭政鴻黃翊陸續有嚟

勇於創新的繽FUN星網又有新搞作，即將有首個線上收費棟篤笑Show，並邀得「笑匠」阮兆祥打頭陣，鐵定於8月24日（星期三）開鑼，一連兩個星期三舉行兩場《何濟公止痛退熱散特約：阮兆祥的Talk》，圈中人緣甚佳的他，廣邀一眾好友出席，當中新秀師弟蘇志威、郭政鴻及黃翊齊撐場，前者更孖住太太劉小慧現身，還爆料指多得媒人祥仔，才得以娶到個好太太!

蘇志威與劉小慧結婚25載，二人恩愛如昔，經常孖咇出動，提到與阮兆祥由1986年認識至今，不經不覺已36年，笑指人前人後之所以稱呼太太為Honey，原來背後與祥仔有關，蘇志威表示：「當日祥仔叫女友做Honey，但把聲叫得好『衰』，當時我同小慧只係麻雀腳，但成日學佢咁樣好黐纏講嘢，結果叫叫吓就拍埋拖。」小慧亦笑指祥仔間接成為他們媒人，更說：「如果當日對佢冇咩好感，都叫唔落啦！」蘇志威聞言即感激祥仔當日牽紅線，還笑指對方應對此懵然不知。談到與祥仔難忘事？蘇志威指30年前與祥仔拍劇開工朝夕相對，即使沒有通告的日子，祥仔也會到訪他家，雙方如同親人般關係，更說：「任何時候佢想我出現就會出現，祥仔個人孝順，對朋友又重情，所以身邊好多真朋友。」

而郭政鴻比祥仔後一屆參加「新秀」，雙方合作無間，雖然自己已離開無綫，但間中也會相約聚會：「有時傾吓想當年，記得以前大家都百厭過，收工一齊去飲酒，飲到第二日暈住開工，好在最後都冇事。」至於新秀年資比他們較淺的黃翊，就表示難忘任祥仔主持的節目嘉賓，期間被盒內的青蛙嚇餐飽：「我好驚青蛙，但因為隻嘢喺箱入面睇唔到，否則會見到隻青蛙彈彈吓，咁我就好慘，當時只諗好想快啲完成，但最後都係冇膽做落去，呢件事我記到依家。」

平日腦筋急轉彎的祥仔，今次於其Solo棟篤笑中話題不斷，當中既抵死又夠絕核，輕易令全場笑聲不斷，如「你哋今日嚟唔係做阿哥，記住今日你哋嚟係做枚『妹』嘅！」想要睇更多精彩內容，就Click入以下網址，以$88購買電子門票啦！