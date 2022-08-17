DiaPure如水般清澈的鑽石　六福珠寶鑽飾推介

【營業資訊】在選購鑽石時，常聽說需留意4C標準 — 克拉重量(Carat)、淨度(Clarity)、顏色(Color)及車工(Cut)比例，但原來有一項重要的鑑定標準卻常常被忽略，那就是鑽石的熒光反應。熒光反應(Fluorescence)對於鑽石價值及外觀影響上佔據舉足輕重的位置。

DiaPure 如水般清澈的鑽石

六福珠寶DiaPure只篩選無熒光，或近乎無熒光的微熒光級別的30份獲D至H顏色評級的上乘鑽石，而且鑽石均屬極好評級及淨度達VS2或以上，呈現如水般清澈，發出奪目璀璨的光芒。

DiaPure鑽飾均配有專屬的名貴禮盒、印有獨一無二編號的品牌證書卡及熒光反應指標卡，不論是珍藏或是送禮均優雅體面。純白的禮盒內特設白光及紫外光射燈，顧客可選擇在一般白光下鑒賞鑽石光芒或在紫外光射燈下鑒賞鑽石的熒光反應。

DiaPure中的字母「D」和「P」，二者結合呈現「無限」符號，寓意將愛無限延續，配合簡約四爪緊緊鑲嵌明亮純鑽，綻放出華美光彩，展現無盡甜蜜，如同愛意般環繞交織的戒臂低調中不乏小心思，優雅地展現愛的力量，將浪漫綿延到心底。